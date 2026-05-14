ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سوپور پولیس نے یو اے پی اے مقدمے میں مطلوب ملزم کی جائیداد ضبط کرلی
جائیداد کی ضبطی کی کارروائی قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایگزیکٹو مجسٹریٹ، متعلقہ ریونیو حکام اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں انجام دی گئی۔
Published : May 14, 2026 at 4:25 PM IST
سوپور : جموں و کشمیر پولیس نے دہشت گردی کے مبینہ ماحولیاتی نظام کے خلاف جاری کارروائیوں کے سلسلے میں ضلع بانڈی پورہ کے کہنسہ علاقے میں واقع 10 مرلہ اراضی پر مشتمل ایک غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی ہے، جس کی مالیت تقریباً 20 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ جائیداد ایک ایسے ملزم کی ہے جو غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج مقدمے میں مطلوب ہے اور اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر (PoK) سے مبینہ طور پر دہشت گرد ہینڈلر کے طور پر سرگرم ہے۔
سوپور پولیس نے ملزم کی شناخت ماجد احمد صوفی ولد علی محمد صوفی، ساکن نیو کالونی سوپور کے طور پر کی ہے۔ اس کے خلاف ایف آئی آر نمبر 307/2023 پولیس اسٹیشن سوپور میں یو اے پی اے کی دفعات 13، 18، 18-B، 20، 23، 38 اور 39 کے علاوہ آرمس ایکٹ کی دفعہ 7/25 کے تحت مقدمہ درج ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ملزم کالعدم تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ ہے اور وادی کشمیر میں مبینہ طور پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کی سہولت کاری اور تنظیم سازی میں ملوث رہا ہے۔
پریس نوٹ کے مطابق جائیداد کی ضبطی کی کارروائی قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایگزیکٹو مجسٹریٹ، متعلقہ ریونیو حکام اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں انجام دی گئی۔ سوپور پولیس نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی مالی معاونت، لاجسٹک سپورٹ اور معاون نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
یہ بھی پڑھیں: علماء کرام منشیات مخالف مہم میں کلیدی کردار ادا کریں گے، عبدالرشید داوودی
پولیس کے مطابق ایسی جائیدادوں کی ضبطی کا مقصد دہشت گردی کی مالی مدد کو روکنا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے نیٹ ورک کو کمزور کرنا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکوک سرگرمیوں کے حوالے سے چوکس رہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔