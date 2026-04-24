ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سوپور پولیس نے امن و امان میں خلل ڈالنے پر چھ شرپسندوں کے خلاف پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کیا
Published : April 24, 2026 at 3:43 PM IST
سوپور: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں امن عامہ کو درہم برہم کرنے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے، سوپور پولیس نے چھ شرپسندوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حال ہی میں امن و امان میں خلل ڈالنے اور سوپور میں طلباء کے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر مقدمہ درج کیا ہے۔ اس ضمن میں جموں کشمیر پولیس نے ان افراد کی شناخت کرکے کارروائی کی۔
ان کی پہچان عمر اکبر حجام، ولد محمد اکبر، ساکنہ سیلو، سلمان احمد شالہ، ولد محمد رمضان شالہ، ساکنہ شلپورہ سوپور، الطاف احمد شیخ، ولد محمد رجب شیخ، ساکنہ پنزی پورہ ترزو، مبشر احمد گلکر، ولد فیاض احمد گلکر، ساکنہ نصیر آباد سوپور، مزمل مشتاق چھانگا، ولد مشتاق احمد چھانگا، ساکنہ آرام پورہ سوپور، ماجد فردوس ڈار، ولد فردوس احمد ڈار، ساکنہ چنکی پورہ سوپور کے طور پر کی گئی ہے۔
مذکورہ تمام افراد کو مجاز اتھارٹی (ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ) سے مناسب حراستی وارنٹ حاصل کرنے کے بعد پی ایس اے کے تحت حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں ڈسٹرکٹ جیل بھدرواہ میں رکھا گیا ہے۔
آپ کو بتادیں کہ یہ شرپسند طلبہ کے حالیہ احتجاج کے دوران بدامنی پھیلانے، توڑ پھوڑ اور امن کو خراب کرنے کی کوششوں میں سرگرم عمل تھے۔ ان کی سرگرمیوں سے امن و امان اور سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔
سوپور پولیس اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ضلع میں امن و استحکام کو خطرہ میں ڈالنے والی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ مذکورہ واقعات میں ملوث مزید افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور پی ایس اے کے تحت حراست سمیت اسی طرح کی قانونی کارروائی کے لیے کارروائی جاری ہے۔
سوپور پولیس نے ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ حساس حالات سے فائدہ اٹھانے یا امن عامہ کو خراب کرنے والی کارروائیوں میں ملوث ہونے کی کوئی بھی کوشش قانون کے تحت سخت اور فوری کارروائی کی دعوت دے گی۔
عوام بالخصوص نوجوانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسی غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہیں اور سماج دشمن عناصر کے اشتعال کا شکار نہ ہوں۔ والدین اور کمیونٹی رہنماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے وارڈز کی رہنمائی کریں اور ان کی تعمیری مصروفیت کو یقینی بنائیں۔
سوپور پولیس معمول اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں سوپور کے امن پسند شہریوں کے مسلسل تعاون اور حمایت کی تعریف کرتی ہے اور امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔