جماعت اسلامی نیٹ ورک سے منسلک معاملہ: سوپور پولیس نے پندرہ مقامات پر چھاپے مار کارروائی کی
سوپور حکام نے بتایا کہ وادی میں کالعدم تنظیموں کی حمایت کرنے والے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔
Published : May 16, 2026 at 10:42 AM IST
سوپور، بارہمولہ، جموں و کشمیر (کوثر عرفات): شمالی کشمیر میں سوپور پولیس نے سکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں بومئی، وارپورہ، سوپور اور ترزو میں 15 سے زیادہ مقامات پر ممنوعہ جماعت اسلامی (JeI) نیٹ ورک سے منسلک UAPA کیس کے سلسلے میں وسیع تلاشی کارروائیاں کیں۔
اس دوران حکام نے بتایا کہ یہ تلاشیاں اس علاقے میں سرگرم کالعدم تنظیم اور اس کے مبینہ ساتھیوں سے متعلق سرگرمیوں کی جاری تحقیقات کے حصے کے طور پر کی گئیں۔
وادی میں کالعدم تنظیمی نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی کوششیں تیز
غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت درج غیر قانونی سرگرمیوں کے کیس سے منسلک مشتبہ روابط کی تصدیق کرنے اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے سکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے متعدد مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ تفتیش کے حصے کے طور پر دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور دیگر مواد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ حکام نے وادی میں کالعدم تنظیموں کی حمایت کرنے والے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔
جامعہ سراج العلوم پر بھی ہوئی تھی کارروائی
واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی جموں و کشمیر حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے ضلع شوپیان کے امام صاحب علاقے میں قائم دارالعلوم جامعہ سراج العلوم کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) 1967 کے تحت ایک غیر قانونی ادارہ قرار دے دیا تھا۔ اس اقدام کی بنیاد مبینہ طور پر ایک کالعدم تنظیم سے روابط، مالی بے ضابطگیوں اور ادارے کے احاطے کے مبینہ غلط استعمال پر رکھی گئی تھی۔ یہ اعلان ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گارگ کی جانب سے دفعہ 8(1) کے تحت جاری ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے کیا گیا تھا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔