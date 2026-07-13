ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سوپور پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت منشیات فروشوں کی 1.23 کروڑ سے زیادہ مالیت کی جائیدادیں منسلک کیں
سوپور پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات کے استعمال کے خلاف اپنی صفر رواداری کی پالیسی کا اعادہ کیا۔
Published : July 13, 2026 at 10:39 PM IST
سوپور: (کوثر عرفات) سو روزہ نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت منشیات کے ماحولیاتی نظام کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے سوپور پولیس نے 1.23 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی دو غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی ہیں جن کا تعلق ایک مفرور منشیات فروش سے ہے۔
اس دوران پولیس کے ایک پریس نوٹ کے مطابق ایک ڈبل منزلہ رہائشی مکان جس میں باؤنڈری وال ہے اور سروے نمبر 365 منٹ کے تحت 1 کنال 10 مرلہ زمین کی پیمائش جس کی مشترکہ قیمت 1.23 کروڑ روپئے سے زیادہ ہے منسلک کیں۔ جائیدادیں محمد اشرف میر جامعہ قدیم، سوپور کی ہیں، جو اس وقت کرنکشیون کالونی، نگین باغ بی سوپور میں مقیم ہیں۔
یہ اٹیچمنٹ پولیس اسٹیشن سوپور کی ایف آئی آر نمبر 23/2026 کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ تفصیلی مالی تحقیقات سے یہ بات سامنے آنے کے بعد کہ جائیدادیں منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی رقم سے حاصل کی گئی تھیں۔ اٹیچمنٹ کی کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات کے مطابق آزاد گواہوں کی موجودگی میں عمل میں لائی گئی۔ ملزم مذکورہ این ڈی پی ایس کیس میں مفرور ہے۔ اس کے خلاف ایک ہیو اینڈ کرائی نوٹس/ لک آؤٹ نوٹس پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔ وہ این ڈی پی ایس کے متعدد مقدمات میں بھی ملوث ہے۔
اس کارروائی کے ساتھ سوپور پولیس نے منشیات کی تجارت کو برقرار رکھنے والے مالیاتی ڈھانچے کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید تیز کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے اثاثوں کو منسلک کرنے کا مقصد منشیات کے اسمگلروں کو جرائم سے حاصل ہونے والی آمدنی سے محروم کرنا اور منشیات کے نیٹ ورک کی اقتصادی بنیادوں کو ختم کرنا ہے۔
سوپور پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات کے استعمال کے خلاف اپنی صفر رواداری کی پالیسی کا اعادہ کیا۔ منشیات کے کاروبار میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی اور مالی کارروائی جاری رہے گی۔