سوپور طلباء کا احتجاج: توڑ پھوڑ کے معاملے میں آٹھ افراد گرفتار، 25 دیگر کی شناخت
گرفتار کیے گئے افراد پر مبینہ جنسی زیادتی کے خلاف احتجاج کے دوران املاک کی توڑ پھوڑ اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔
Published : April 14, 2026 at 10:39 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں حکام نے منگل کو بتایا کہ پولیس نے سوپور میں طلبا کے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ میں ملوث ہونے کے الزام میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جب کہ اس واقعے کے سلسلے میں 25 دیگر افراد کی شناخت کی گئی ہے۔
حکام کے مطابق یہ گرفتاریاں قصبے میں ایک لیکچرر کے خلاف الزامات کے سامنے آنے کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعات کے بعد کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار افراد احتجاج کے دوران املاک کی توڑ پھوڑ اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے۔
اہلکار نے کہا کہ "اب تک آٹھ شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 25 دیگر کی شناخت کی گئی ہے۔ امن عامہ کو خراب کرنے میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پولیس نے لوگوں سے پرسکون رہنے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی۔
واضح رہے کہ کل سوپور کے گرلز ہایر سیکنڈری اسکول کے طلبہ نے اپنے ہی اسکول کے ایک استاد پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے اسکول کی ایک طالبہ کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس ضمن میں انتظامیہ نے اس ٹیچر کے خلاف فوری کارروائی کی اور معطل کر دیا۔
