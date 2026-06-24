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سوپور پولیس نے پانچ منشیات فروشوں کو حراست میں لیا، جموں کی جیلوں میں منتقل کیا گیا
پولیس کے مطابق حراست میں لیےگئے افراد منشیات سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان پر متعدد این ڈی پی ایس کیسز سامنے آئےتھے۔
Published : June 24, 2026 at 5:18 PM IST
سوپور: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے سوپور میں جاری نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت منشیات کے ماحولیاتی نظام کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے، سوپور پولیس نے پانچ بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو حراست میں لیا ہے۔ اس دوران پولیس نے حراست میں لیے گئے افراد کی شناخت اس طرح کی ہے۔
1. عادل احمد بوڈا ولد محمد شفیع بوڈا ساکنہ شیر کالونی، سوپور - ڈسٹرکٹ جیل بھدرواہ میں بند ہیں۔
2. محمد رمضان گوجری ولد جلال الدین گوجری ساکنہ سنٹرل جیل کوٹ بھلوال، جموں میں بند ہیں۔
3. سہیل احمد زرگر ولد بشیر احمد زرگر ساکنہ بہرام پورہ، رفیع آباد سنٹرل جیل کوٹ بھلوال، جموں میں بند ہیں۔
4. ماجد اشرف خان ولد محمد اشرف خان ساکنہ پیٹھ سیر، سوپور - سنٹرل جیل کوٹ بھلوال، جموں میں بند ہیں۔
5. ناصر یوسف شاہ بڑا آنتا ولد محمد یوسف شاہ ساکنہ نہر پورہ، سوپور - ڈسٹرکٹ جیل بھدرواہ میں بندہیں۔
حراست میں لیے گئے افراد منشیات سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان پر متعدد این ڈی پی ایس کیسز سامنے آئے تھے۔ سابقہ قانونی کارروائی کے باوجود، وہ منشیات کی فروخت میں مصروف رہے اور معاشرے بالخصوص نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ بنے۔
ان کی مجرمانہ تاریخ اور منشیات کی اسمگلنگ میں مسلسل ملوث ہونے کی بنیاد پر، سوپور پولیس کی طرف سے تفصیلی ڈوزیئر تیار کیے گئے اور مجاز اتھارٹی کو پیش کیے گئے، جس نے بعد میں پی آئی ٹی ۔این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت حراست کے احکامات جاری کیے تھے۔ یہ کارروائی سوپور پولیس کی مسلسل حکمت عملی کا حصہ ہے جس سے منشیات کے عادی منشیات فروشوں کو نشانہ بنا کر اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کو جاری رکھنے سے روک کر منشیات کے ماحولیاتی نظام کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
ان پانچ حراستوں کے ساتھ، سوپور پولیس نے اب تک جاری نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے دوران پی آئی ٹی ۔این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 13 بار بار منشیات کے مجرموں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ سوپور پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث مزید 17 بار مجرموں کی بھی نشاندہی کی ہے، جن کے ڈوزیئر فی الحال پی آئی ٹی ۔این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اسی طرح کی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔
اس موقع پر سوپور پولیس منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات کے استعمال کے خلاف اپنی صفر رواداری کی پالیسی کا اعادہ کرتی ہے اور منشیات کی تجارت میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی اور احتیاطی کارروائی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ کارروائی نوجوانوں کی حفاظت اور ایک صحت مند، محفوظ اور منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت جاری کوششوں کا حصہ ہے۔