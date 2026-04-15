سوپور پولیس نے رات کے چھاپوں میں مزید 5 افراد کو کیا گرفتار، کریک ڈاؤن جاری
سوپور میں سرکاری ہائیر سیکنڈری اسکول کے لیکچرر کے خلاف پیر کو ایک طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا۔
Published : April 15, 2026 at 1:55 PM IST
شمالی کشمیر میں پولیس نے جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں ایک لیکچرار کے ذریعہ ایک طالبہ کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے خلاف مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر توڑ پھوڑ میں ملوث مزید پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے، حکام نے بدھ کو بتایا کہ گرفتار ہونے والوں کی کل تعداد اب بڑھ کر 13 ہو گئی ہے۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ سوپور کے ایک سرکاری ہائیر سیکنڈری اسکول کے ایک سینئر لیکچرر کے خلاف پیر کو ایک طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایک عہدیداروں نے بتایا کہ "گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول میں طلباء کے حالیہ احتجاج میں خلل ڈالنے میں ملوث عناصر کے خلاف مسلسل کارروائی کے تسلسل میں، سوپور پولیس نے رات بھر چھاپوں کے دوران مزید پانچ شرپسندوں کو گرفتار کیا ہے،"
ان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے طلباء کے پرامن احتجاج میں گھس کر امن و امان میں خلل پیدا کیا تھا جس میں توڑ پھوڑ کی کارروائیاں بھی شامل تھیں جس کے نتیجے میں عوامی املاک کو نقصان پہنچا تھا۔ منگل کو پولیس نے کہا کہ پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوپور پولیس تمام ملوث افراد کے خلاف تیز اور ٹارگٹڈ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔
حکام نے بتایا کہ مزید 13 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے اور انہیں جلد سے جلد گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ایسے تمام عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا۔ پولیس نے کہا کہ وہ کسی بھی فرد کو حساس حالات کا فائدہ اٹھا کر عوامی امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔
پولیس کے مطابق "تمام لوگوں کو جو بدامنی پھیلانے میں ملوث ہیں، سخت اور قانونی کارروائی کا سامنا کریں گے، اور کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ سوپور پولیس امن و امان کو برقرار رکھنے میں سوپور کے لوگوں کے مسلسل تعاون اور تعاون کی تعریف کرتی ہے اور تمام شہریوں سے چوکس رہنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد جاری رکھنے کی اپیل کرتی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: گؤرکھشا کے نام پر اب جموں و کشمیر میں بھی زہر پھیلایا جارہا ہے: میر واعظ
آپ کو بتادیں کہ پیر کو یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد طلباء کا احتجاج شروع ہو گیا۔ محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر نے لیکچرار کو معطل کرتے ہوئے ان کے خلاف محکمانہ انکوائری کا حکم دیا ہے۔ محکمہ کے جوائنٹ ڈائریکٹر (شمالی کشمیر) کو اس معاملے میں انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے، اور توقع ہے کہ وہ 15 دن کے اندر رپورٹ پیش کریں گے۔