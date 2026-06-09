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سوپور: شادیوں میں فضول خرچی کے خلاف بیداری مہم
مقررین نے کہا کہ معاشرے کو درپیش متعدد مسائل کی ایک بڑی وجہ غیر ضروری رسم و رواج اور شادیوں میں بے جا اخراجات ہیں۔
Published : June 9, 2026 at 9:46 AM IST
سوپور: شمالی کشمیر کے سوپور میں سماجی برائیوں، شادیوں میں بڑھتی فضول خرچی اور نوجوانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے سول سوسائٹی کی جانب سے ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں، سوپور کے رکن اسمبلی ارشاد رسول کار، تحصیلدار سوپور اور دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی۔
اس موقع پر مقررین نے کہا کہ معاشرے کو درپیش متعدد مسائل کی ایک بڑی وجہ غیر ضروری رسم و رواج اور شادیوں میں بے جا اخراجات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے حالات میں معاشرے کے تمام طبقات کو ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔
مقررین نے نوجوانوں کو درپیش بے روزگاری، ذہنی دباؤ اور شادیوں میں حائل رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت سی نوجوان لڑکیاں صرف اس وجہ سے شادی سے محروم رہ جاتی ہیں کیونکہ شادیوں کو حد سے زیادہ مہنگا اور پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کا بوجھ خصوصاً غریب اور متوسط طبقے کے والدین پر پڑتا ہے۔
اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سادہ شادیوں کو فروغ دیا جائے اور فضول رسومات سے اجتناب کیا جائے تاکہ نوجوانوں کے لیے ازدواجی زندگی آسان بنائی جا سکے۔ مقررین نے کہا کہ اس بیداری مہم کا مقصد معاشرے میں شعور پیدا کرنا اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے عوامی تعاون حاصل کرنا ہے۔
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اس موقع پر متعدد خواتین اور لڑکیوں میں شادی سے متعلق امدادی سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ منتظمین نے اعلان کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے عوامی بیداری پروگرام مسلسل منعقد کیے جائیں گے تاکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔