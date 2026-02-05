ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'سونم وانگچک کی صحت ٹھیک نہیں' سپریم کورٹ کی نظربندی پر غور کرنے کی ہدایت، آج بھی سنوائی
سپریم کورٹ نے نیشنل سکیورٹی ایکٹ کے تحت وانگچک کی نظربندی کے خلاف دائر ان کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔
Published : February 5, 2026 at 10:56 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز مرکزی حکومت سے پوچھا کہ کیا وہ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی خراب صحت کے پیش نظر ان کی حراست پر دوبارہ غور کر سکتی ہے۔
جسٹس اروند کمار اور پی بی کی بنچ نے ورلے نے کہا کہ وانگچک کی ہیلتھ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے اور مرکز کی طرف سے پیش ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج کو اس معاملے میں حکومت سے تجویز لینی چاہیے۔
عدالت نے کہا کہ 'دلائل، جوابی دلائل اور قانونی پہلوؤں کے علاوہ عدالت کا ایک افسر ہونے کے علاوہ اس (صحت) پر بھی غور کریں۔' وانگچک کی نظر بندی کا حکم تقریباً پانچ ماہ قبل 26 ستمبر 2025 کو جاری کیا گیا تھا۔
بنچ نے کہا کہ "زیر حراست شخص کی صحت پر غور کرتے ہوئے ہم نے جو رپورٹیں دیکھی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔" کچھ عمر سے متعلق ایشوز کے علاوہ دیگر مسائل بھی ہیں۔ کیا حکومت کے دوبارہ غور کرنے کا کوئی امکان ہے؟" نٹراج نے کہا کہ وہ متعلقہ حکام سے تجاویز طلب کریں گے۔
سماعت کے دوران ایڈیشنل سالیسٹر جنرل نے کہا کہ وانگچک گذشتہ سال لیہہ تشدد کے لیے ذمہ دار تھے، جس میں چار افراد ہلاک اور 161 لوگ زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ "بالآخر، ان کی اشتعال انگیز تقاریر اور اشتعال انگیزی نے یہ سب کچھ کیا۔ فعال شرکت ضروری نہیں ہے، صرف لوگوں کے گروپ کو متاثر کرنا ہی کافی ہے۔"
نٹراج نے کہا کہ وانگچک کی نظر بندی کا حکم تین اکتوبر 2025 کو منظور کیا گیا تھا، اور منظوری کے حکم کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ جمعرات کو بھی عدالت میں دلائل جاری رہیں گے۔
سپریم کورٹ وانگچک کی بیوی گیتانجلی جے انگمو کی طرف سے دائر ایک درخواست کی سماعت کر رہا ہے، جس میں سخت قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت ان کی حراست کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وانگچک کو پُرتشدد مظاہروں کے دو دن بعد 26 ستمبر کو حراست میں لیا گیا تھا، جب لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبے پر مظاہروں کے دوران چار افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
