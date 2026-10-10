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سونم وانگچک نے دہلی میں گرفتاریوں پر کی سخت تنقید، 'غیر اعلانیہ ایمرجنسی' کے خلاف بھوک ہڑتال کی دی دھمکی
وانگچک نےکہا کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں پابندیاں نہیں ہٹائی گئیں تو پرامن دھرنا،بھوک ہڑتال یادہلی تک مارچ کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔
Published : October 10, 2026 at 10:41 PM IST
لیہہ/جموں: موسمیاتی کارکن اور تعلیم کے اصلاح کار سونم وانگچک نے ہفتہ کے روز دہلی میں سی جے پی کے احتجاج کو روکنے کے لیے طلبہ اور نوجوان رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ یہ صورت حال ملک میں ایک غیر اعلانیہ ایمرجنسی کی صورت میں ہے۔
حکومت سے گرفتاریوں کو روکنے اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے وانگچک نے خبردار کیا کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں پابندیاں نہیں ہٹائی گئیں تو وہ پرامن دھرنا، بھوک ہڑتال یا لیہہ یا دہلی تک مارچ کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔
دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کو انتخابی فہرستوں میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے جنتر منتر پر احتجاج کرنے سے روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی خبروں کے بعدسونم نے ایکس پر اپنا پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا، "میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت غیر اعلانیہ ایمرجنسی کے تحت ہو گی۔
انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا، "مجھے خوشی تھی کہ تحریک کی قیادت کرنے کے لیے بہت سارے رہنما موجود تھے، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اگر انہیں کل تک رہا نہ کیا گیا تو مجھے بھوک ہڑتال یا مارچ پر غور کرنا پڑے گا۔"
انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی شیئر کیا جس میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی کی مذمت کی گئی اور حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرے۔
اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا، "مجھے معلوم ہوا ہے کہ دہلی میں آج (ہفتہ) بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں طلباء رہنما، نوجوان رہنما، وکلاء، صحافی اور یہاں تک کہ اراکین پارلیمنٹ بھی شامل ہیں۔ کل جب میں نے آپ سب کو آج کے احتجاج کے دوران امن اور اتحاد برقرار رکھنے کا پیغام بھیجا تھا، مجھے یقین تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں پرامن احتجاج کی اجازت ضرور دی جائے گی۔
حکومت نے قومی دارالحکومت میں بھاری حفاظتی دستے تعینات کیے اور کئی پابندیاں عائد کر دیں۔ حکام نے سابق وزرائے اعلیٰ اروند کیجریوال، ممتا بنرجی، پنارائی وجین، اور مانک سرکار سمیت متعدد اپوزیشن رہنماؤں کو حراست میں لے لیا جب انہوں نے احتجاج میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ تاہم، وانگچک نے کہا کہ ملک اب ایسا محسوس کر رہا ہے جیسے وہاں کوئی غیر اعلانیہ ایمرجنسی ہے۔
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