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منفی 12 ڈگری میں وانگچک کا احتجاج، ووٹروں کی لداخ واپسی پر 60 کروڑ خرچ کرنے کا الزام
وانگچک سمیت لداخی رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ سردیوں میں آبادی کی نقل مکانی کے باعث انتخابات ملتوی کیے جانے چاہیے۔
Published : November 25, 2026 at 7:31 PM IST
سرینگر: لداخ کے معروف سیاسی و ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے منگل کی شب لیہہ میں شدید سردی میں کھلے آسمان تلے احتجاج کیا۔ انہوں نے کئی مطالبات کے ساتھ 4 دسمبر کو ہونے والے انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ وانگچک نے الزام عائد کیا کہ لداخ انتظامیہ بیرون علاقوں میں موجود لداخی ووٹروں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے واپس لانے پر 60 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔
لیہہ کے این ڈی ایس میموریل پارک میں بستر پر لیٹے وانگچک نے بتایا کہ وہ مختلف دیہات سے تعلق رکھنے والے 12 دیگر افراد کے ساتھ منفی 12 ڈگری درجہ حرارت میں احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ستمبر 2025 میں لیہہ میں پیش آئے تشدد کے واقعے سے متعلق عدالتی تحقیقات کی رپورٹ جاری کرے اور سردیوں کے دوران لداخ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (ایل اے ایچ ڈی سی) کے انتخابات ملتوی کرے۔
وانگچک نے ایک سرکاری سرکیولر بھی دکھایا، جس میں چندی گڑھ اور جموں میں موجود لداخی ووٹروں کو بھارتی فضائیہ کے آئی ایل 76 طیاروں کے ذریعے واپس لانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے غیر ضروری کاموں پر ٹیکس دہندگان کی رقم ضائع کی جا رہی ہے۔
وانگچک نے کہا: "بااختیار نہ رہنے والے لوگوں کے لیے انتخابات سخت سردی کے دوران کرائے جا رہے ہیں، جبکہ لداخ کی 25 سے 30 فیصد آبادی سردیوں میں نسبتاً گرم علاقوں کی طرف نقل مکانی کرتی ہے۔ ان میں 20 ہزار سے 30 ہزار بچے بھی شامل ہیں، جو باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر روز 3 ہزار سے 4 ہزار افراد پروازوں کے ذریعے لداخ سے باہر جا رہے ہیں۔" انہوں نے ان حالات کے پیش نظر انتخابات اگلے سال تک ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔
ووٹروں پر کروڑورں خرچ کرنے کا الزام
وانگچک نے بیرون علاقوں سے ووٹروں کو آئی ایل 76 طیاروں کے ذریعے لداخ واپس لانے کے انتظامیہ کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا۔ ان کے مطابق اس پورے عمل پر سرکاری خزانے سے تقریباً 60 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ "ایک پرواز میں 130 افراد کو لانے پر 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور 40 ہزار لوگوں کو واپس لانے کے لیے تقریباً 300 پروازوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس رقم سے 2 ہزار افراد کو ایک سال تک روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے۔" وانگچک نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کی رقم ایسے کاموں پر خرچ کی جا رہی ہے جن کی کوئی خاص افادیت نہیں ہے۔
واضح رہے کہ 21 نومبر کو منعقد ہوئے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات میں 70 فیصد سے زیادہ ووٹنگ ہوئی تھی، جبکہ لداخ انتظامیہ اب 4 دسمبر کو ایل اے ایچ ڈی سی انتخابات کرانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔
لداخ کی مختلف سماجی اور سیاسی تنظیمیں، جن میں لیہہ اپیکس باڈی (LAB) بھی شامل ہے اور جس کے رکن سونم وانگچک بھی ہیں، انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ سخت سردیوں کے دوران خطے کی 25 سے 30 فیصد آبادی گرم علاقوں کی طرف نقل مکانی کرتی ہے۔
ہمالیائی خطے کے کئی قصبوں میں درجہ حرارت منفی 20 ڈگری تک گر جاتا ہے، جبکہ سرد صحرائی علاقے کے بعض مقامات پر پارہ منفی 40 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔
تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ
گزشتہ ہفتے نظر بندی سے رہائی پانے والے وانگچک نے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ستمبر 2025 میں لیہہ میں پیش آئے تشدد کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کی رپورٹ عام کرے اور سردیوں کے دوران ایل اے ایچ ڈی سی انتخابات ملتوی کرے۔
انہوں نے کہا، ’’گزشتہ سال جانیں گنوانے والے پانچ افراد کو انصاف ملنا چاہیے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ فسادات حکومت کی جانب سے کروائے گئے تھے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقات کی رپورٹ منظر عام پر لائے اور ثابت کرے کہ اس واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔"
اس موقع پر وانگچک نے شدید سردی کے باعث جمے ہوئے بستر اور پانی کی بوتل بھی دکھائی۔ گزشتہ ہفتے وانگچک نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اس حساس اور تزویراتی اہمیت کے حامل خطے میں ان کی رضامندی کے بغیر فیصلے کرنا قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
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