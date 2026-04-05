ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ کے حقوق کی جدوجہد جاری: سونم وانگچک کا مذاکرات پر زور، پیچھے ہٹنے سے انکار
وانگچک نے کہا کہ گزشتہ پانچ سال سے حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے، لیکن کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا جاسکا۔
Published : April 5, 2026 at 10:46 PM IST
کرگل : لداخ سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی کارکن سونم وانگچک نے اتوار کے روز ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی تو وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لداخ کے عوام کے مطالبات مکمل طور پر آئینی اور جمہوری حقوق کے دائرے میں آتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ سے چھ برسوں سے ان معاملات پر حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے، لیکن کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکا، جس کی بڑی وجہ حکومت کا سخت اور غیر لچکدار رویہ ہے۔ سونم وانگچک نے زور دیا کہ مذاکرات کھلے دل اور خلوص نیت کے ساتھ ہونے چاہئیں، جہاں دونوں فریق "جیت اور ہار" کے بجائے درمیانی راستہ اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا حل تلاش کرنا ضروری ہے جس میں دونوں جانب کے مفادات محفوظ رہیں، یعنی "ون-ون" صورتحال پیدا ہو۔
انہوں نے مزید کہا کہ مظاہرین نے اپنے خیالات ملک بھر کے انصاف پسند حلقوں تک پہنچائے ہیں، اور اگر آئندہ مذاکرات میں بھی ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو یہ ایک سنگین سوال ہوگا کہ لداخ کی قیادت کی مفاہمتی پالیسی کو کیوں اہمیت نہیں دی جا رہی۔ یاد رہے کہ سونم وانگچک کو تقریباً چھ ماہ تک نیشنل سیکیورٹی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں رکھا گیا تھا، تاہم 14 مارچ کو انہیں رہا کر دیا گیا۔
اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر ان جیسے شخص پر، جو تعلیم، ماحولیات اور فوجی سہولیات کے لیے کام کرتا رہا ہے، ایسے الزامات لگ سکتے ہیں تو یہ ایک تشویشناک امر ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اپنی گرفتاری سے متعلق ایک ویڈیو پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر الزامات درست ہیں تو انہیں آزادی نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن اگر یہ بے بنیاد ہیں تو ان کی واضح تردید ہونی چاہیے۔
سونم وانگچک نے لداخ کے عوام، خصوصاً کارگل جنگ کے دوران قربانیاں دینے والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے الزامات عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جاری احتجاج ایک مثبت اور دوستانہ حل کی طرف لے جائے گا، جس سے لداخ کے عوام ملک کی ترقی اور قومی تعمیر میں مزید مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔
آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں ان کی شرکت ضروری ہوئی تو وہ ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تاہم جہاں دیگر رہنما بہتر کردار ادا کر سکتے ہوں، وہاں وہ انہیں آگے بڑھنے کا موقع دینا پسند کریں گے۔