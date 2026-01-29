ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سپریم کورٹ میں سونم وانگچک کیس کی سنوائی، وانگچک نے عرب بہار پر تبصرہ کرنے سے کیا انکار
NSA کے تحت گرفتار لداخ کی ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے ہندو دیوتاؤں کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرنے کے الزامات کی تردید کی ہے۔
نئی دہلی: لداخ کے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے جمعرات کو سپریم کورٹ میں ان الزامات کی تردید کی کہ انہوں نے عرب بہار کی طرح حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کرنے والے بیانات دیے۔ وانگچک نے اصرار کیا کہ انہیں تنقید اور احتجاج کرنے کا جمہوری حق حاصل ہے۔ 59 سالہ وانگچک راجستھان کی جودھ پور سنٹرل جیل میں زیر حراست ہیں۔
جسٹس اروند کمار اور پی بی کی بنچ نے ورلے نے وانگچک کی بیوی گیتانجلی انگمو کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ سینئر وکیل کپل سبل نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے دلیل دی کہ پولیس نے وانگچک کو حراست میں لینے والے حکام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک مخصوص ویڈیو کا استعمال کیا ہے۔
عرب بہار کی طرح حکومت کا تختہ الٹ دیں گے
سبل نے کہا، ویڈیو دیکھیں۔ انہوں نے کہا، "پولیس کے مطابق، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستانی حکومت نے ریاست کا درجہ نہیں دیا تو وہ عرب بہار کی طرح حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ لیکن وانگچوک نے ایسا نہیں کہا۔ میں (ویڈیو کا) ٹرانسکرپٹ فراہم کروں گا۔"
سبل نے ان الزامات کی بھی تردید کی کہ وانگچک نے ہندو دیوتاؤں کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے اور کہا کہ کچھ آئی ٹی سیل نے اسے غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔
لداخ کو کشمیر سے آزاد کرانے کے بعد مرکزی حکومت ناکام
سبل نے کہا، "غیر ترمیم شدہ بیان پوری تصویر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لداخ کو کشمیر سے آزاد کرانے کے بعد، مرکزی حکومت آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات کے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رام نے سیتا کو راون کے چنگل سے بچایا اور اسے چھوڑ دیا، مرکزی حکومت نے لداخ کے لیے بھی ایسا ہی کیا۔"
سبل نے کہا، "یہ ایک طرح کا بیان ہے جو انہوں نے رام کے بارے میں دیا ہے۔ اگر ان بیانات کی بنیاد پر کسی کو حراست میں لیا گیا ہے، تو ہمیں بات کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی بیوی ہندو ہے۔"
لوگ جنگ کے دوران ہندوستانی فوج کی مدد نہیں کریں گے
سبل نے اس الزام کی بھی تردید کی کہ وانگچک نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر حکومت مدد فراہم نہیں کرتی ہے تو لداخ کے لوگ جنگ کے دوران ہندوستانی فوج کی مدد نہیں کریں گے۔
انہوں نے کہا، "انہوں نے (پولیس) حراست میں لینے والی اتھارٹی کو گمراہ کیا۔ میرے پاس ایک ویڈیو کا لنک ہے جس میں وہ حکومت اور وزیر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں خاص طور پر پرامن احتجاج کا ذکر کیا گیا ہے۔"
سبل نے کہا، "کسی نے انہیں (وانگچک) سے کہا کہ کارگل کشمیر میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، 'اچھا، اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔' ریفرنڈم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"
وانگچک کی میڈیکل رپورٹ سیل بند لفافے میں جمع کی جائے
سپریم کورٹ نے آلودہ پانی کی وجہ سے معدے کی تکلیف کی شکایت کے بعد ایک ماہر ڈاکٹر سے وانگچک کا طبی معائنہ کرانے کا حکم دیا۔ بنچ نے جیل حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ وانگچک کی میڈیکل رپورٹ پیر تک سیل بند لفافے میں جمع کرائی جائے۔
راجستھان حکومت کے وکیل نے کہا کہ جیل کے ڈاکٹر نے پچھلے چار مہینوں میں 21 بار ان کا معائنہ کیا۔ تاہم، سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جیسے کہ معدے کے ماہر ہوتے ہیں۔
بلڈ پریشر نارمل، سینے اور پیٹ کا طبی معائنہ واضح
ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج نے وانگچک کی میڈیکل رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ ماحولیاتی کارکن کا 26 ستمبر سے 26 جنوری کے درمیان 21 بار معائنہ کیا گیا تھا۔ نٹراج نے بتایا کہ تازہ ترین طبی معائنے کی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے اور سینے اور پیٹ کا طبی معائنہ واضح ہے۔
سپریم کورٹ نے نٹراج کا بیان ریکارڈ کیا کہ وانگچک کا سرکاری اسپتال کے ماہر سے معائنہ کیا جائے گا اور رپورٹ پیر تک سیل بند لفافے میں پیش کی جائے گی۔
کیس کی اگلی سماعت 2 فروری کو ہوگی
واضح رہے کہ وانگچک کو گزشتہ سال 26 ستمبر کو قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ دو دن پہلے، لیہہ اور دیگر جگہوں پر پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے جس میں لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان مظاہروں میں چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ حکومت نے وانگچک پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا تھا۔ انگمو نے قومی سلامتی ایکٹ (NSA) کے تحت وانگچک کی حراست کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔