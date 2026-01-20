ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کچھ عناصر ریاست کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے، فاروق عبداللہ
Published : January 20, 2026 at 4:54 PM IST
جموں(اشرف گنائی): نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے چناب اور پیر پنجال خطوں کے لیے الگ ڈویژن بنانے کی تجویز کو’ڈکسن پلان قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرانا منصوبہ ہے جس کا مقصد دریائے چناب کی بنیاد پر خطے کو تقسیم کرنا تھا۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ کچھ عناصر ریاست کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جموں و کشمیر کی یکجہتی اور سالمیت کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
جموں میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ڈکسن پلان کے تحت دریائے چناب کے ایک طرف گریٹر کشمیر ویلی بنانے اور دوسری طرف اس حصے کو الگ کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔
انہوں نے کہا کہ شاید لوگ اس منصوبے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے،لیکن یہ ایک پرانا اور خطرناک تصور ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کی کسی بھی قسم کی تقسیم کے خلاف ہے اور انہوں نے لداخ کو جموں و کشمیر سے الگ کرنے کی بھی مخالفت کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ لداخ کے عوام کو علیحدگی سے کیا فائدہ ملا؟ان کا کہنا تھا کہ آج لداخی خود دوبارہ اتحاد کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونین ٹیریٹری کا درجہ نہیں چاہتے۔