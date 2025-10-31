ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کچھ لوگ ریاستی درجے کے حوالہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں: ایل جی منوج سنہا
سنہا نے وزیر داخلہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مناسب وقت پر ہی جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا۔
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو ریاستی درجہ کی بحالی سے متعلق قیاس آرائیوں کو ’’بے بنیاد اور غیر ضروری‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ (امیت شاہ) نے اس معاملے پر پہلے ہی ایک واضح لائحہ عمل طے کر رکھا ہے۔
منوج سنہا نے سرینگر کے ایس کے آئی سی سی (SKICC) میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ’’وزیر داخلہ کا موقف بالکل واضح ہے - پہلے حد بندی، پھر اسمبلی انتخابات، اور مناسب وقت پر ریاست کا درجہ۔‘‘
انہوں نے الزام عائد کیا کہ کچھ حلقے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ’’میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے پاس عوامی فلاح کے لیے کافی اختیارات ہیں، انہیں کنفیوژن پھیلانے کے بجائے ترقی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔‘‘ 31 اکتوبر کو ’’نئے جموں و کشمیر کے جنم دن‘‘ کے طور پر مناتے ہوئے ایل جی نے دعویٰ کیا کہ ’’یہ دن خوف، علیحدگی اور امتیاز کے خاتمے اور امن، ترقی اور جمہوری شمولیت کے آغاز کی علامت ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ چھ سال قبل وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں تاریخ رقم ہوئی جب پہلی بار بھارتی پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین جموں و کشمیر میں نافذ ہوئے۔ ان کے مطابق، ’’یہ تبدیلی ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی جدوجہد کی۔‘‘
سنہا نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ’’علیحدگی کی دیواریں گر گئیں‘‘ اور عوام اب کھلے دل سے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں حصہ لے کر جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ انہوں نے جموں و کشمیر پولیس اور سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی کی ’’کمر توڑنے‘‘ کا کریڈٹ دیا۔
خطاب کے دوران سنہا نے کہا: ’’نئی نسل نے تشدد کو مسترد کر دیا ہے، پتھر بازی تاریخ بن چکی ہے، اور عوام اب خود امن اور ترقی کی حمایت میں باہر نکل رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ نظریے سے زندہ رہتی ہے، اور جب سماج اپنی حمایت واپس لے لیتا ہے تو دہشت گردی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔
