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جموں بس اسٹینڈ کے قریب فوجی مردہ حالت میں پایا گیا
متوفی کی شناخت سنجیت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے، جو ضلع رام بن کے علاقے چندر کوٹ کے گاؤں دھر کا رہائشی تھا۔
By PTI
Published : November 21, 2026 at 12:53 PM IST
جموں: جموں بس اسٹینڈ کے قریب ایک فوجی اہلکار کی مشکوک موت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ حکام نے اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہفتے کی صبح جموں میں مرکزی بس اسٹینڈ کے قریب ایک فوجی اہلکار مشکوک حالت میں مردہ پایا گیا۔ وہ چھٹی گزارنے کے بعد اپنی تعیناتی کی جگہ واپس جا رہا تھا۔
متوفی کی شناخت 31 سالہ سنجیت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے، جو ضلع رام بن کے علاقے چندر کوٹ کے گاؤں دھر کا رہائشی تھا۔ حکام کے مطابق وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد گرداس پور واپس جا رہا تھا، جہاں وہ تعینات تھا۔
انہوں نے بتایا کہ سنگھ کی لاش صبح 5:40 بجے جموں بس اسٹینڈ کے قریب بی سی روڈ پر پڑی ملی۔ حکام نے بتایا کہ پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اسپتال منتقل کیا، تاکہ موت کی وجہ کا تعین کیا جا سکے۔
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سنگھ کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ، دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ پولیس نے قانونی لوازمات مکمل کرنے کے بعد معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے