ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کاکاپورہ میں سوشل ایکٹوسٹ کا انوکھا احتجاج، ایس ڈی ایچ منصوبے کی تکمیل کا مطالبہ
احتجاج کے دوران علی محمد جان نے کہا کہ کاکاپورہ میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ گزشتہ کئی برسوں سے زیرِ عمل ہے۔
Published : May 18, 2026 at 1:27 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ علاقے میں آج ایک سماجی کارکن علی محمد جان نے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال (SDH) کاکاپورہ کی تعمیر میں طویل تاخیر کے خلاف منفرد انداز میں احتجاج کیا۔ انہوں نے ایک ریڑھی پر ٹوپی رکھ کر علامتی احتجاج کیا، جس نے مقامی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔
احتجاج کے دوران علی محمد جان نے کہا کہ کاکاپورہ میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ گزشتہ کئی برسوں سے زیرِ عمل ہے، تاہم ابھی تک اسے مکمل نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حالیہ دنوں میں نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھنے والے وزیرِ صحت کی جانب سے یہ مؤقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ موجودہ مقام ایس ڈی ایچ کے لیے موزوں نہیں ہے، جس کی وجہ سے منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر مقام واقعی ناموزوں تھا تو منصوبہ شروع کرنے سے قبل ہی اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا۔ ان کے مطابق مسلسل تاخیر کی وجہ سے علاقے کے عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ بہتر طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث مریضوں کو پلوامہ یا سرینگر منتقل ہونا پڑتا ہے۔
مقامی شہریوں نے بھی احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کاکاپورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کی بڑی آبادی اس ہسپتال پر انحصار کرتی ہے، لہٰذا حکومت کو فوری طور پر اس منصوبے کے حوالے سے واضح پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔
احتجاج کرنے والے علی محمد جان نے مطالبہ کیا کہ ایس ڈی ایچ کاکاپورہ کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال ختم کی جائے اور عوام کو جدید طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جلد عملی اقدامات کیے جائیں۔