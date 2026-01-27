ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برف کی سفید چادر میں لپٹا کشمیر، سیاحتی شعبے کو ملی نئی جان
کشمیر میں برفباری سے جہاں وادی کا زمینی و فضائی رابطہ منقطع ہو گیا ہے وہیں سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔
سرینگر: وادی کشمیر کشمیر میں ہوئی تازہ برفباری سے تین ماہ سے جاری طویل خشک سالی کا خاتمہ ہوا۔ برفباری سے جہاں شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند اور معمولات زندگی متاثرہ ہوئی، وہیں سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد سیاحوں کی بڑھتی آمد سے خاصے پُرامید نظر آ رہے ہیں۔
تازہ برفباری کے باعث وادی کشمیر کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ منگل کو سرینگر ہوائی اڈے سے شیڈول دو درجن سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ سرینگر جموں قومی شاہراہ، مغل روڈ سمیت دیگر اہم شاہراہوں کو بھی برفباری اور پھسلن کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ تاہم برفباری سے نہ صرف کسان خوش نظر آ رہے ہیں بلکہ وادی کی سیر پر آئے سیاح بھی اس موسم سے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
سرینگر میں معروف ڈل جھیل اور اس کے اطراف سیاحوں کی خاصی بھیڑ دیکھنے کو ملی اور برفباری کے بعد روزگار میں ہو رہے اضافے سے شکارا بان بھی بے حد خوش نظر آ رہے ہیں۔ برفباری کے دوران شدید سردی کے باوجود سیاح جھیل میں شکارا رائیڈ (Shikara Ride) سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔
سیاحوں میں جوش
دہلی سے تعلق رکھنے والی آفرین نامی ایک خاتون سیاح کی پرواز گرچہ منسوخ ہو گئی، تاہم وہ برفباری سے کافی لطف اندوز ہوئی۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے آفرین نے کہا: ’’یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔‘‘
گجرات سے آئے ایک اور جوڑے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’سردی تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے اور برف اور اس موسم کا کا پوری طرح سے لطف اٹھا رہے ہیں۔‘‘
اس دوران ٹراول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر (TAAK) کے صدر، فاروق کٹھو، نے بھی برفباری کو کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری اور مجموعی معیشت کے لیے نیک شگون قرار دیا اور کہا: ’’پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد کشمیر کا سیاحتی شعبہ گزشتہ نو ماہ سے انتہائی سخت اور مشکلات حالات کا سامنا کر رہا ہے تاہم یہ تازہ برفباری ایک مثبت اشارہ ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد کے ساتھ ساتھ یہاں آنے کی خواہش رکھنے والے افراد کی جانب سے پوچھ گچھ میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
برف صاف کرنے کا عمل شروع
برفباری کے سبب گرچہ معمولات زندگی متاثر ہوئی ہے تاہم انتظامیہ نے سڑکوں پر سے برف ہٹانے کے لیے عملہ اور مشینری کو متحرک کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے بجلی سمیت ضروری خدمات کی بحالی کے لیے سرینگر میں ایک خصوصی میٹنگ کی بھی صدارات کی اور متعلقہ محکمہ جات سے عوام کو فوری راحت پہچانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
مزید برفباری کی پیشگوئی
ادھر، محکمہ موسمیات، سرینگر، کی جانب سے مزید برفباری کی پیشگوئی کے بعد حکام نے ایڈوائزری کی ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کنٹرول رومز بھی قائم کیے ہیں۔ سرینگر کے ضلع مجسٹریٹ نے لوگوں کو خراب موسمی حالات کے پیش نظر گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے اور صرف اشد ضرورت کے وقت ہی سڑکوں پر آنے کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 31 جنوری تک ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔
جاری کی گئی ایڈوائزری میں سیاحوں، شکارا بانوں، ریت نکالنے والوں اور دیگر افراد کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ڈل جھیل، دریائے جہلم اور دیگر آبی ذخائر میں موجودہ حالات اور حفاظتی صورتحال سے پوچھ تاچھ کے بغیر کسی بھی سرگرمی سے گریز کریں۔
خطہ پیر پنجال اور چناب ویلی میں بھی بھاری برفباری
خطہ پیر پنجال کے راجوری اور پونچھ جبکہ چناب ویلی کے رام بن اور کشتواڑ جیسے علاقوں میں بھی غیر معمولی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ راجوری کے ایک شہری نے بتایا کہ وہ ایک دہائی سے زائد عرصے بعد قصبے میں چند انچ برف دیکھ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔
سرینگر جموں شاہراہ
قاضی گنڈ کی نویوگ ٹنل کے دونوں طرف سرینگر جموں قومی شاہراہ پر برف جمع ہونے اور پھسلن کی وجہ سے ٹریفک حکام نے شاہراہ کو ٹریفک کی آوا جالی کے لئے بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شوپیاں کو پیر پنجال سے جوڑنے والے تاریخ مغل روڈ، اننت ناگ کو چناب سے جوڑنے والے سنتھن ٹاپ اور سرینگر لیہہ شاہراہ (ایس ایس جی روڈ) پر بھی ٹریفک کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔
خصوصی ٹرین سروس
شاہراہ بند ہونے کے بعد سرینگر - کٹرہ وندے بھارت ٹرین سروس میں مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے کو ملا، جس کے باعث آئندہ ایک ہفتے تک تمام نشستیں بک ہو چکی ہیں۔ وہیں ریلوے حکام نے آج یعنی منگل اور آئندہ کل (بدھ کو) مسافروں کی سہولت کے لیے اضافی ٹرین سروس کا بھی اعلان کیا ہے۔
ریلوے کی آئی آر سی ٹی سی ویب سائٹ پر کٹرہ - سرینگر وندے بھارت ٹرین میں چیئر کار (سی سی) ٹکٹ کی بکنگ میں ویٹنگ لسٹ پچاس سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ کنفرم نشست آئندہ ہفتے ہی دستیاب ہو سکے گی۔
خشک سالی کا خاتمہ
طویل خشک موسم کے بعد ہوئی والی برفباری کو مقامی لوگوں اور سیاحت سے وابستہ افراد کے ساتھ ساتھ کسانوں خاص کر باغ مالکان نے خوش آئند قرار دیا ہے، کیونکہ یکم نومبر سے اب تک کشمیر میں 85 فیصد تک بارش کی قلت ریکارڈ کی گئی تھی۔
