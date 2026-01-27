ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برفباری نعمت بھی، آزمائش بھی، اننت ناگ کے کئی دیہات پانی و بجلی سے محروم
موسم سرما کے ایام میں برفباری کو خوش آئند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہی برف سال بھر کے آبی نظام کی بنیاد بنتی ہے۔
January 27, 2026
اننت ناگ: حالیہ برفباری نے طویل خشک موسم کا خاتمہ کرتے ہوئے عوام کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی ہیں، خصوصاً زراعت اور باغبانی سے وابستہ افراد کے لیے یہ برف رحمت ثابت ہو رہی ہے۔ بدلتے موسمی نظام کے درمیان پانی کی کمی کے بڑھتے خدشات کسی حد تک کم ہوئے ہیں، جبکہ آنے والے زرعی سیزن کے لیے بھی امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ برف زمین کی نمی کو برقرار رکھنے، زیرِ زمین آبی ذخائر کی بحالی اور فصلوں کی بہتر نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کے باعث کسان طبقہ اس برفباری کو قدرتی نعمت قرار دے رہے ہیں۔
موسم سرما بالخصوص چلہ کلان کے ایام میں برفباری کو روایتی طور پر خوش آئند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہی برف سال بھر کے آبی نظام کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ نہ صرف چشموں، ندی نالوں اور دریاؤں کے بہاؤ کو برقرار رکھتی ہے بلکہ باغات اور کھیتوں کے لیے بھی قدرتی آبی ذخیرہ فراہم کرتی ہے۔ تاہم اس تصویر کا دوسرا رخ بھی خاصا تشویشناک ہے۔ شدید برفباری کے دوران عام زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، خاص طور پر دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں۔ سڑکوں کی بندش سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، طبی سہولیات تک رسائی مشکل بن جاتی ہے، بجلی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے اور پینے کے پانی کی سپلائی میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس طرح کی صورتحال جنوبی کشمیر کے متعدد علاقوں میں پیدا ہوئی یے ،جہاں پینے کے پانی کی قلت پیدا ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ برفباری کے بعد جنوبی ضلع اننت ناگ کے عیشمقام کے متعدد دیہات حالیہ برفباری کے بعد پینے کے پانی کے شدید بحران کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے مقامی آبادی سخت مشکلات میں مبتلا ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں عیشمقام ، عینو، لٹرو، لکڑی پورہ، وجورہ، جمو، تلہاڑ، بدیگام، گنیش پورہ، گرینڈوان، بدران، ارم کالونی اور سکّی محلہ شامل ہیں، جہاں پینے کے صاف پانی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلی برفباری کو تین دن گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پانی کی باقاعدہ سپلائی بحال نہیں کی جا سکی ہے۔
مکینوں کا الزام ہے کہ موسم سرما کے دوران پانی کا مسئلہ بار بار پیش آتا ہے، شدید برفباری کے بعد پانی کی فراہمی کا نظام تقریباً ہر سال متاثر ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برسوں سے متعلقہ حکام کو شکایات اور گزارشات پیش کرنے کے باوجود جل شکتی محکمہ اس مسئلے کا کوئی پائیدار اور طویل مدتی حل نکالنے میں ناکام رہا ہے۔ متبادل انتظامات نہ ہونے کے سبب عوام، خصوصاً بزرگ افراد، خواتین اور بچے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ متاثرہ لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی فراہمی کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور مستقبل میں ایسے بحران سے بچنے کے لیے مستقل اقدامات کئے جائیں۔اسی طرح کئی دیہات سے بجلی کی عدم دستیابی کے حوالے سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔