نئے سال کی شام سے قبل کشمیر میں سیاحوں کا رش، وادی کی رونق بحال، تازہ برف باری نے بڑھایا جوش
برفباری نے سیاحوں کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ گلمرگ کے تمام ہوٹل بک ہو چکے ہیں۔
Published : December 30, 2025 at 9:15 AM IST
سرینگر: کشمیر میں ہوئی حالیہ برف باری نے وادی میں موسم سرما کی سیاحت میں نئی جان ڈال دی ہے، نئے سال سے ٹھیک پہلے ہوئی برف باری کے بعد اسنوفال کی ایک اور پیشین گوئی نے سیاحوں کے رش کو تیز کر دیا ہے۔ گلمرگ اور پہلگام کے ہوٹل تعطیلات کے لیے پوری طرح بک چکے ہیں، جب کہ سرینگر میں ہوٹلوں اور ہاؤس بوٹس کے لیے بکنگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
بالائی علاقوں اور نمایاں سیاحتی مقامات پر تازہ برف باری نے وادی کو موسم سرما کے نمایاں ترین سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا ہے، جس سے گھریلو سیاح بڑی تعداد میں وادی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ شمالی کشمیر کا سکی ریزورٹ گلمرگ سب سے زیادہ پُرکشش مقام کے طور پر ابھرا ہے، پچھلے ہفتے سیزن کی پہلی بڑی برف باری کے بعد ہوٹلوں نے نئے سال کے جشن کے لیے تقریباً 100 فیصد بکنگ کی اطلاع دی ہے۔
ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر (TAAK) کے سابق صدر فاروق احمد کٹھو نے کہا کہ "برفباری نے موسم سرما کی سیاحت پر بہت مثبت اور اہم اثر ڈالا ہے۔ گلمرگ کے تمام ہوٹل بک ہو چکے ہیں۔ ہمیں اتنے رش کی توقع نہیں تھی، لیکن سیاحوں کی آمد ہماری توقعات سے زیادہ ہے۔"
کٹھو نے کہا کہ برف باری نے جنوری اور فروری کے لیے بھی بکنگ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ "بہت سے سیاح جنہوں نے موسم سرما کے لیے منصوبہ بندی میں تاخیر کی، اب دوبارہ بکنگ کر رہے ہیں۔ یہ صنعت کے لیے حوصلہ افزا اشارے ہیں۔" انہوں نے کہا۔
ہوٹل والوں کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی نے لوگوں کی سوچ کو بدلنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ گلمرگ کے ایک ہوٹل مالک امتیاز احمد شاہ نے کہا کہ برف باری کے بعد سیاحوں میں جوش و جذبہ بڑھا گیا ہے۔ "برفباری نے مسافروں کے مزاج کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ نئے سال کی شام کے آس پاس ایک اور جادو کی توقع کے ساتھ باقی موسم سرما کے امکانات امید افزا نظر آتے ہیں۔" انہوں نے کہا۔
سرینگر میں ہاؤس بوٹس اور ہوٹل نئے سال کی تیاریوں میں مصروف ہیں کیونکہ بکنگ میں اضافہ جاری ہے۔ برف باری نے وادی کی اپیل میں اضافہ کیا ہے، جس سے ڈل جھیل اور شہر بھر میں رہائش کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز کا کہنا ہے کہ گھریلو مسافروں، خاص طور پر خاندانوں اور نوجوان سیاحوں کی جانب سے پیشگی تحفظات، مہینوں کی منسوخی کے بعد موسم سرما کے مثبت حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
بہت سے ہاؤس بوٹس اور ہوٹلوں نے نئے سال کے خصوصی پیکجوں کا اعلان کیا ہے، جن میں ثقافتی پروگرام، روایتی کشمیری کھانے اور بون فائر نائٹس شامل ہیں۔
مسافروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہوٹل والوں نے سڑک کے رابطے میں بہتری، پروازوں کے بہتر نظام الاوقات اور بہتر حفاظتی انتظامات پر زور دیا ہے۔ ٹیکسی آپریٹرز، شکارا مالکان اور مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ متوقع آمد سے موسم سرما کی روزی روٹی کو بہت ضروری فروغ مل سکتا ہے۔ ڈل جھیل کے شکارا مالک عبدالرشید نے کہا کہ "موسم سرما کی سیاحت ہزاروں خاندانوں کو سہارا دیتی ہے۔ اب جو رش ہم دیکھ رہے ہیں اس سے راحت اور امید پیدا ہوئی ہے۔"
حکام کا کہنا ہے کہ یہ بحالی جموں و کشمیر کے سیاحتی شعبے کے لیے ایک اتار چڑھاؤ والے سال کے بعد ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، کشمیر میں جنوری میں تقریباً 1.48 لاکھ ملکی سیاح اور 3,385 غیر ملکی سیاح آئے، اس کے بعد فروری میں 1.43 لاکھ ملکی اور 4,116 غیر ملکی سیاح آئے۔ مارچ میں 1.74 لاکھ ملکی اور 2,006 غیر ملکی سیاحوں کی آمد ہوئی، جب کہ اپریل میں تقریباً 1.75 لاکھ ملکی اور 4,145 غیر ملکی سیاحوں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد پہلگام حملے سے سیکورٹی خدشات کی وجہ سے حالات تیزی سے بدل گئے۔
پہلگام میں 22 اپریل کے دہشت گردانہ حملے کے بعد مئی میں سیاحوں کی آمد میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جس میں صرف 18,246 ملکی اور 607 غیر ملکی سیاح ریکارڈ کیے گئے۔ جون سے 57,458 ملکی اور 844 غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ ریکوری شروع ہوئی، جب کہ جولائی میں 98,424 ملکی اور 1,172 غیر ملکی سیاحوں کی آمد ہوئی۔ اگست میں 62,430 ملکی اور 1,399 غیر ملکی سیاحوں کو ریکارڈ کیا گیا، اس کے بعد ستمبر میں 31,878 ملکی اور 1,302 غیر ملکی سیاح آئے۔ اکتوبر میں 58,853 ملکی اور 1,017 غیر ملکی سیاحوں کی آمد ہوئی جب کہ نومبر میں 55,904 ملکی اور 849 غیر ملکی سیاحوں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ دسمبر کے پہلے پندرہ دن میں 22,829 ملکی اور 519 غیر ملکی سیاح ریکارڈ کیے گئے۔
تمام رکاوٹوں کے باوجود جموں و کشمیر میں سال 2025 میں 1.58 کروڑ سے زیادہ سیاحوں کی آمد ہوئی، جو زیادہ تر تفریحی سفر اور مہم جوئی کے لیے وادی پہنچے۔ اگرچہ یہ تعداد سنہ 2024 میں رجسٹرڈ ہونے والے ریکارڈ 2.36 کروڑ سیاحوں سے معمولی طور پر کم ہے، جس میں تقریباً 65,000 غیر ملکی سیاح شامل تھے، حکام کا کہنا ہے کہ حالات کے پیش نظر مجموعی طور پر گراوٹ برقرار ہے۔
ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر سید قمر سجاد نے کہا کہ موسم سرما کی سیاحت نے ایک قابل ذکر بحالی کا مشاہدہ کیا ہے، خاص طور پر گلمرگ میں، جو ملک کے اولین سرمائی کھیلوں کی منزل کے طور پر کام کر رہا ہے۔
سجاد نے کہا، "موسم سرما کی سیاحت میں اس موسم میں ایک اچھی بحالی دیکھنے میں آئی ہے، اور گلمرگ ملک کا سرمائی کھیلوں کا دارالحکومت بنا ہوا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "تازہ برف باری نے سیاحوں کا اعتماد بحال کیا ہے، اور ہم اہم مقامات پر خاص طور پر نئے سال کے دوران حوصلہ افزا بحالی کا مشاہدہ کر رہے ہیں"۔
انہوں نے تجدید شدہ دلچسپی کو ایشیا کی سب سے بڑی ڈریگ لفٹ سمیت اپ گریڈ شدہ انفراسٹرکچر اور سرمائی کھیلوں کی تربیت پر بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی قرار دیا۔ سجاد نے کہا، "ہماری توجہ بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، سرمائی کھیلوں کو فروغ دینے اور اس بات کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے کہ سیاحت مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرے۔"
محکمہ سیاحت نے گلمرگ، پہلگام، سونمرگ اور دودھ پتھری میں 14 روزہ مربوط اسکیئنگ پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ نوجوان شائقین کی تربیت اور سرمائی کھیلوں کی ثقافت کو فروغ دیا جاسکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہوئے سیاحت کی لچک کو مضبوط کرنا ہے۔
دریں اثنا، محکمہ موسمیات نے 30 دسمبر سے جموں و کشمیر کے بہت سے حصوں میں ہلکی سے درمیانی برف باری کی پیش گوئی کی ہے، جس میں یکم جنوری تک اونچائی پر تازہ برفباری کی توقع ہے۔ شمالی اور وسطی کشمیر کے کچھ حصوں، خاص طور پر زوجیلا – دراس کے محور پر درمیانی برف باری کا امکان ہے۔
حکام نے 31 دسمبر سے یکم جنوری کی مدت کے دوران اہم پہاڑی گزرگاہوں کی بندش اور ممکنہ پرواز میں تاخیر سمیت سطحی نقل و حمل میں عارضی رکاوٹوں سے خبردار کیا ہے۔ یکم جنوری کی دوپہر سے موسم کی صورت حال بہتر ہونے کی توقع ہے، کئی دنوں تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔
سیاحت کے حکام کا کہنا ہے کہ سیاحوں کے لیے محفوظ اور آرام دہ سال کو یقینی بنانے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔
