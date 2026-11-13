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کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری، رازدان پاس بند ہونے سے گریز کا رابطہ منقطع
بانڈی پورہ ضلع کی وادی گریز کے میدانی علاقوں میں جمعرات کی سہ پہر سے جمعہ کی صبح تک شدید برف باری ہوئی۔
Published : November 13, 2026 at 4:00 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے کئی بلند مقامات میں تازہ برف باری ہوئی ہے۔ان کپواڑہ، بانڈی پورہ، گریز، سونہ مرگ اور گلمرگ شامل ہیں۔ وادی کشمیر بھر میں بارش اور برف باری کے باعث موسم میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جس کے نتیجے میں زمینی رابطے متاثر ہوئے ہیں اور ٹریفک کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
بانڈی پورہ ضلع کی وادی گریز کے میدانی علاقوں میں جمعرات کی سہ پہر سے جمعہ کی صبح تک شدید برف باری ہوئی۔ داور، چوروان، بکتور اور کنزلوان ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں برف باری ہوئی، جس سے پورا منظر سفید چادر میں لپٹ گیا۔
اس برف باری کے باعث رازدان پاس بند ہو گیا، جو وادی گریز کو بانڈی پورہ ضلع کے باقی حصوں سے ملانے والا واحد راستہ ہے۔ بانڈی پورہ-گریز روڈ پر آمدورفت متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں وادی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔
حکام نے سیاحوں اور دیگر مسافروں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ موسم کی صورتحال اور سڑک بند ہونے کے پیشِ نظر گریز سے نکل جائیں اور اس علاقے کا دورہ کرنے سے گریز کریں۔
گلمرگ، سونہ مرگ اور شمالی کشمیر کے کچھ حصوں میں موسم کی پہلی برف باری ہوئی، جبکہ خطے کے مختلف موسمیاتی مراکز میں بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔
سری نگر میں قائم محکمہ موسمیات ہند کے مرکز کے مطابق، جمعہ کی صبح ساڑھے 8 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹوں کے دوران گلمرگ میں 40.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی عرصے کے دوران کپواڑہ میں 37.3 ملی میٹر، پہلگام میں 22.4 ملی میٹر اور سری نگر میں 16.3 ملی میٹر بارش ہوئی۔
جمعرات کو سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلمرگ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کپواڑہ میں 8.4 ڈگری سینٹی گریڈ اور پہلگام میں 10.3 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
دریں اثنا، ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز نے جمعہ کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں مسافروں کو جموں-سری نگر نیشنل ہائی وے (این ایچ 44) پر سڑک کی مشکل صورتحال کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔
محکمہ ٹریفک نے مسافروں اور ہلکی موٹر گاڑی چلانے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ دن کی روشنی میں جموں سری نگر شاہراہ پر سفر کریں اور رامبن اور بانہال کے درمیان جاری تعمیراتی کام کے علاوہ پتھروں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کی وجہ سے رات کے سفر سے گریز کریں۔
ہائی وے کو چوڑا کرنے کے کام کی وجہ سے کشمیر جانے والے تیل اور گیس کے ٹینکروں کی نقل و حرکت پر دن کے اوقات میں صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک ڈگڈو خونی نالہ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ آتش گیر مواد لے جانے والے ٹینکروں کو سرنگوں کے ذریعے جانے کی اجازت نہیں ہے۔
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ چنانی سے آگے اوپر کی طرف ٹینکر کی نقل و حرکت کی اجازت صرف شام 5 بجے کے درمیان ہوگی۔ اور صبح 5 بجے آپریٹرز کو اس کے مطابق اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کو کہا گیا ہے۔
جمعہ کے روز، موسم صاف رہنے اور سڑک کی صورتحال سازگار ہونے کی شرط پر، جموں-سری نگر شاہراہ پر مسافر گاڑیوں، نجی کاروں اور بھاری گاڑیوں کو دونوں سمتوں میں سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ مسافروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ لین کے نظم و ضبط کی پابندی کریں اور اوور ٹیک کرنے یا غلط لین میں گاڑی چلانے سے گریز کریں۔
کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ سڑک پر، مسافر گاڑیوں اور پرائیویٹ کاروں کو دونوں سمتوں میں جانے کی اجازت دی گئی تھی، موافق موسم اور سڑک کے حالات اور سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسیوں سے کلیئرنس کے ساتھ۔ گاڑیوں کو پی پی پرانا سے اننت ناگ کی طرف صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان اور ڈاکسم سے کشتواڑ کی طرف صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جانے کی اجازت دی گئی۔
زوجیلا پاس کے محور کے ساتھ مسلسل برف باری کی وجہ سے ایس ایس جی روڈ عارضی طور پر گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند رہا۔ پیر کی گلی میں مسلسل برف باری کے باعث مغل روڈ کو بھی بند کر دیا گیا۔
حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹس کے ساتھ سڑک کے حالات کی تصدیق کر لیں، خاص طور پر ان راستوں پر جو برف باری، لینڈ سلائیڈنگ اور پتھراؤ کے خطرے سے دوچار ہیں۔
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