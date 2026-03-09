ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گلمرگ میں ساڑیوں میں سنو بورڈنگ، دیکھیں وائرل ویڈیو
سوشل میڈیا پر جموں و کشمیر کے ضلع گلمرگ میں ملبوس میں ملبوس دو خواتین سنو بورڈنگ کرتی نظر آرہی ہیں۔ جانیں وہ کون ہیں۔
Published : March 9, 2026 at 12:31 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): دنیا میں اپنی خوبصورتی کے لئے مشہور اور اپنے دلکش مناظر پیش کرنے ولا سیاحتی مقام گلمرگ میں جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے سیاح سنو اسکیئنگ اور سنو بورڈنگ کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ لیکن کیا آب نے کبھی سنا ہے کہ خواتین نے ساڑی میں گلمرگ کی اونچی اونچی پہاڑیوں پر سنو بورڈنگ کی ہے۔
دراصل گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ریل کافی وارئل ہو رہی ہے، جس میں دو خواتین برف پر ساڑی زیب تن کئے سنو بورڈنگ کر رہی ہیں اور انسٹاگرام سوشل میڈیا پر اس کے خوب چرچے ہیں۔
خبروں کے مطابق بتایا جارہا ہے کہ یہ ریل ایک مشہور و معروف سنو بورڈر ارمیلا پابلی نے اپلوڈ کی ہے اور ان کی ایک دوست جو پیشے سے ایک سوئزر لینڈ کی پروفیشنل سنو بوڈر ہے اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ریل بنائی ہے۔
اس دلکش ویڈیو کو ہرالڈ ایڈلنڈ نے کیپچر کی تھی جو ایک سویڈش نژاد ایڈونچر فلم ساز اور ڈرون پائلٹ ہیں، جو فی الحال سوئزر لینڈ میں مقیم ہیں۔ ارمیلا اور لنڈا کی طرح وہ پیراگلائیڈنگ، اسپیڈ فلائنگ سمیت متعدد تیز رفتار مہم جوئی کے کھیلوں میں بھی بے پناہ دلچسپی رکھتے ہیں اور کھیلوں اور پہاڑی مناظر کو اپنی گرفت میں لینے میں مہارت رکھتے ہیں۔
واضح رہے کہ گلمرگ میں کافی تعداد میں دنیا کے ہر کونے سے پروفیشنل سنو بوڈر اور اسکیئنگ کرنے والے گلمرگ کی حسین وادیوں سے لطف اندوز ہوتے ہے اور ہر کوئی صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ گلمرگ جسی جگہ دنیا میں اور کہہیں نہیں ہے۔