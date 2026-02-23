ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برفانی تودے گرنے کی وجہ سے بانڈی پورہ گریز روڈ بند، ٹریفک معطل
حکام نے بتایاکہ برفانی تودے گرنے کی وجہ سے بانڈی پورہ کو گریز سے جوڑنے والی سڑک کے حصوں کو بند کر دیا گیا ہے۔
Published : February 23, 2026 at 7:25 AM IST
بانڈی پورہ: بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے جانکاری دی ہے کہ بانڈی پورہ – گریز روڈ پر متعدد برفانی سلائیڈز کی وجہ سے برف صاف کرنے کی کارروائیاں نہیں ہو سکیں۔ اس کے پیش نظر حکام نے اتوار کو بانڈی پورہ – گریز روڈ پر ٹریفک کو معطل کر دی۔
حکام نے بتایا کہ کئی برفانی تودے اور تازہ برف جمع ہونے سے بانڈی پورہ کو دور افتادہ سرحدی علاقے گریز سے جوڑنے والی اسٹریٹجک سڑک کے حصوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ برف جمع ہونے کی وجہ سے یہ راستہ گاڑیوں کی نقل و حرکت کے لیے غیر محفوظ ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حکام نے اتوار، 22 فروری کو سڑک پر ٹریفک کو مکمل طور پر معطل کرنے کا حکم دیا۔
عوام کے لیے جاری کردہ ایڈوائزری میں مسافروں سے کہا گیا کہ وہ روٹ پر غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور بحالی کا کام مکمل ہونے تک ان کی ہدایات کے مطابق سفر کی منصوبہ بندی کریں۔ بی آر او، جو اونچائی والی سڑک کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دار ہے، نے کہا کہ مشینری کی سروسنگ ختم ہونے کے بعد اگر موسمی حالات ٹیموں کی محفوظ تعیناتی کی اجازت دیتے ہیں تو برف صاف کرنے کی کوششیں دوبارہ شروع کی جائیں گی۔
بانڈی پورہ – گریز کا محور خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں برفانی سلائیڈنگ کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر وادی میں شہریوں کی نقل و حرکت، سپلائی ٹرانسپورٹ اور ضروری خدمات میں خلل پڑنے والی عارضی بندش ہوتی ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ صورت حال کا روزانہ جائزہ لیا جائے گا اور حفاظتی جائزوں کے بعد اگر سڑک سفر کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہوگی تو ٹریفک کو بحال کیا جائے گا۔