پہلگام سے شری امرناتھ گھپا تک برف ہٹانے کا کام شروع، یاترا روٹ بحالی کی جانب اہم قدم
Published : January 28, 2026 at 4:58 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) شری امرناتھ جی یاترا کے روٹ کی بحالی کے لیے بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بیکن) نے پہلگام سے شری امرناتھ گھپا تک برف ہٹانے کا کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن حکام کے مطابق مسلسل برف باری کے باعث روٹ پر جمع ہوئی بھاری برف کو ہٹانے کے لیے جدید مشینری اور عملہ تعینات کیا گیا ہے تاکہ راستے کو جلد از جلد آمد و رفت کے قابل بنایا جا سکے۔
بارڈر روڈز آرگنائزیشن کے مطابق آج شام تک چندواڑی تک سڑک سے برف ہٹانے کا کام مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد شری امرناتھ گھپا کی جانب جانے والے ٹریک پر برف صاف کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ موسمی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کام تیزی سے جاری ہے اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ یاترا کی روٹ کو مقررہ وقت سے قبل بحال کر دیا جائے۔
ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے بھی بیکن کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ اس اقدام سے شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کو رفتار ملے گی اور آنے والے دنوں میں یاتریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔