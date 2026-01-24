ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیان میں برف ہٹانے کا کام جاری، کاشتکار خوش، سیب کے باغات کے لیے مفید قرار
Published : January 24, 2026 at 5:49 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) پہاڑی ضلع شوپیان میں حالیہ شدید برفباری کے بعد برف ہٹانے کا عمل مسلسل جاری ہے۔ بھاری برفباری کے باعث ضلع بھر میں معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہو گئی تیے، تاہم دوسری جانب اس برفباری نے کاشتکاروں کے چہروں پر خوشی بھی بکھیر دی ہے، جو اسے باغبانی خصوصاً سیب کے باغات کے لیے نہایت مفید قرار دے رہے ہیں۔
وادیٔ کشمیر میں اس وقت شدید سردیوں کا موسم عروج پر ہے اور 40 روزہ چلۂ کلان بھی جاری ہے، جو اپنی خون جما دینے والی سردی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس دوران عوام کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر پانی کی پائپ لائنوں کے منجمد ہو جانے سے پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے۔
گزشتہ روز وادی بھر میں ہونے والی برفباری کے سبب عام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ضلع شوپیان کے میدانی علاقوں میں تقریباً تین فٹ جبکہ پہاڑی علاقوں میں پانچ سے سات فٹ تک برف ریکارڈ کی گئی، جس سے آمد و رفت اور روزمرہ سرگرمیاں شدید متاثر ہوئیں۔
برف ہٹانے کے لیے ضلع انتظامیہ شوپیان کی جانب سے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قصبہ اور اطراف کی بیشتر سڑکوں سے جدید مشینری کے ذریعے برف ہٹائی جا رہی ہے تاکہ عوام کو راحت فراہم کی جا سکے۔
دوسری جانب ضلع شوپیان، جو پورے ملک میں اپنے میٹھے اور رنگ دار سیبوں کے لیے مشہور ہے، کے کاشتکار اس برفباری کو قدرتی نعمت قرار دے رہے ہیں۔ کاشتکاروں کے مطابق چلۂ کلان کے دوران برفباری سے سیب کے باغات کو خاصا فائدہ پہنچتا ہے اور سال بھر پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ پہاڑوں پر جمی برف موسمِ گرما میں پگھل کر باغات کی آبپاشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ واضح رہے کہ شوپیان ایک پہاڑی ضلع ہے جو پیر پنچال کے دامن میں واقع ہونے کے باعث شدید سردی اور بھاری برفباری کے لیے جانا جاتا ہے۔