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سنتھن ٹاپ سڑک پر برف ہٹانے کا کام جنگی پیمانے پر جاری، موسم سازگار رہا تو کل ٹریفک کی آمدورفت بحال ہونے کا امکان
امید ہے کہ اگر رات کے دوران موسم سازگار رہا تو 14 نومبر کو سڑک کو ٹریفک کے لیے کھولا جا سکتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 13, 2026 at 8:41 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): ضلع اننت ناگ کو کشتواڑ سے جوڑنے والی اہم سنتھن ٹاپ سڑک پر گزشتہ روز بھاری برف باری کے بعد برف ہٹانے کا کام پوری تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ متعلقہ محکمہ کی جانب سے سڑک کو قابلِ آمدورفت بنانے کے لیے مشینری اور عملے کو کام پر لگایا گیا ہے، جبکہ برف کی موٹی تہہ کو ہٹانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔
اطلاعات کے مطابق سنتھن ٹاپ روڈ پر برف صاف کرنے کا عمل ہنگامی بنیادوں پر انجام دیا جا رہا ہے جبکہ این ایچ آئی ڈی سی ایل کی کوشش ہے کہ جلد از جلد سڑک کو ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بحال کیا جائے۔ حکام کی جانب سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر رات کے دوران موسم سازگار رہا اور مزید برف باری یا خراب موسمی صورتحال پیش نہیں آئی تو کل سڑک کو ٹریفک کے لیے کھولا جا سکتا ہے۔
تاہم سڑک کی بحالی کے حوالے سے حتمی فیصلہ کل صبح نو بجے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ کل صبح سڑک کی موجودہ حالت اور ٹریفک کی آمدورفت بحال کرنے سے متعلق باضابطہ صورتحال واضح کی جائے گی۔
قابلِ ذکر ہے کہ سنتھن ٹاپ پر برف باری کے باعث احتیاطی تدابیر کے تحت ٹریفک کی نقل و حرکت معطل رکھی گئی ہے، تاکہ مسافروں اور ڈرائیوروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ فی الحال مسافروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے باضابطہ اجازت اور ٹریفک ایڈوائزری جاری ہونے تک سنتھن ٹاپ سڑک پر سفر کرنے سے گریز کریں۔
وہی شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافروں کی نظریں کل (14 نومبر) صبح نو بجے کے سرکاری اعلان پر مرکوز ہیں، جس کے بعد ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ سنتھن ٹاپ سڑک پر ٹریفک کی آمدورفت کب سے بحال ہوگی۔
واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر میں گزشتہ روز سے میدانی علاقوں میں وسیع پیمانے پر بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ محکمۂ موسمیات نے دن کے درجۂ حرارت میں نمایاں کمی کی پیش گوئی کرتے ہوئے چند مقامات پر گرج چمک، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کا انتباہ جاری کیا ہے۔
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