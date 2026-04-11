سنتھن ٹاپ پر برف ہٹانے کا کام شدومد سے جاری
جموں و کشمیر میں مسلسل بارش سے عام زندگی مفلوج ہو گئی ہے، جب کہ کئی علاقوں میں برفباری بھی درج کی گئی۔
Published : April 11, 2026 at 1:21 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): حالیہ دنوں وادئ کشمیر میں ناسازگار موسمی حالات کے باعث جہاں عام زندگی متاثر ہوئی، وہی سردی میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا تھا، تاہم وادی میں موسم نے ایک بار پھر کروٹ بدل لی اور زندگی واپس پٹری پر آرہی ہے، دوسری جانب گزشتہ دنوں وادی کے میدانی علاقوں میں مسلسل تیز بارشیں ریکارڈ کی گئی جبکہ پہاڑی علاقوں میں کافی برفباری ریکاڑ کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد علاقوں کا رابطہ منقطع ہوگیا۔
وہیں اننت ناگ کو کشتواڑ ضلع سے ملانے والی رابطہ سڑک پر کافی برفباری ہوئی، جس کے باعث سنتھن ٹاپ رابطہ سڑک ٹریفک کی آمد و رفت کے لئے معطل کردیا گیا ہے، حالانکہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے بعد ہی مذکورہ شاہراہ کو ٹریفک کی آواجاہی کے لئے بند کر دیا گیا تھا، تاہم موسم میں سدھار آنے کے بعد گزشتہ روز سے ہی سنتھن ٹاپ پر برف ہٹانے کا کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔
نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (NHIDCL) کی نگرانی میں مین اینڈ مشینری موقع پر موجود ہیں اور شدید موسمی چیلنجز کے باوجود عملا برف ہٹانے میں لگا ہوا ہے، تاکہ اس اہم شاہراہ کو جلد از جلد ٹریفک کے لیے بحال کیا جا سکے۔
اطلاعات کے مطابق این ایچ آئی ڈی سی ایل کے ساتھ ساتھ امسم بابا انفراسٹرکچر کی ٹیمیں بھی مکمل طور پر متحرک ہیں اور بھاری مشینری کی مدد سے سڑک سے برف ہٹانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔
مزید پڑھیں: ایم ایل اے سجاد شاہین کا یونیورسٹی کیمپس کے قیام کی کوششوں پر بانہال میں شاندار استقبال
متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنا اور اس اہم راستے کو محفوظ طریقے سے قابلِ آمد و رفت بنانا ہے۔ سنتھن ٹاپ، جو کہ ایک اہم پہاڑی راستہ ہے، موسم سرما میں بھاری برفباری کی وجہ سے اکثر بند ہو جاتا ہے، جس سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم حکام کی جانب سے جاری تازہ کارروائی سے امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔