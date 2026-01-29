ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ میں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری
ایگزیکٹیو انجینئرپرمیت سنگھ نے کہا کہ کنٹرول روم وترگام میں چار سنو میشین سڑکوں سے ہٹانے کے کام میں مصروف ہیں۔
Published : January 29, 2026 at 8:47 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): وادی کشمیر میں گزشتہ دنوں سے برفباری کے پیش نظر معمولی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اس ضمن میں اگر بارہمولہ رفیع آباد کے بالائی علاقوں کی بات کرے تو کافی برفباری دیکھنے کو ملی۔
اس دوران انتظامیہ نے اگر چہ برف کو ہٹانے کا کام شروع کیا اور اس میں محکمہ میکانیکل اینڈ ہاسپیٹل ڈیوژن سنو کنٹرول روم بارہمولہ نے کافی زیادہ پیش رفت کی، حکام نے بتایا کہ رفیع آباد کے بالائی علاقوں میں چار سے پانچ فٹ برف دیکھنے کو ملی اور عوام کو راحت دینے کےلئے ہم نے مسلسل ان دنوں سڑکوں سے برف ہٹائی گئی۔
اس موقع پر ایگزیکٹیو انجینئر پرمیت سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ کنٹرول روم وترگام میں ہمارے پاس چار سنو میشین ہے اور ہم نے رفیع آباد کے بالائی علاقوں میں پہلے دن سے ہی برف ہٹانے کا کام شروع کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر اس علاقے کی بات کرے تو کافی زیادہ برفباری ہو رہی ہے اور ہم کافی خوش ہے کہ ہم نے لوگوں کو راحت دی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم عوام اور مقامی سومو ڈرائیوروں سے گزارش کرتے ہے کہ وہ اس برفباری میں گاڑیوں کو نہ چلائیں کیونکہ سڑکوں پر کافی پھسلن ہے،انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہے کہ جو بھی گاڑی ہے وہ چین لگا کر سڑکوں پر چلے کیونکہ گزشتہ دنوں سے جو کافی برف باری ہوئی اس سے چلنے پھرنے میں گاڑیوں کو کافی مشکلات درپیش ہیں۔