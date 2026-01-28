ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انتظامیہ کی جانب سے وترگام میں برف کی صفائی
ایم ای ڈی ڈویژن بارہمولہ اسنو کنٹرول روم وترگام کی طرف سے برف کی صفائی کا کیا جا رہا ہے۔
Published : January 28, 2026 at 5:16 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): وادی کشمیر میں 22 جنوری سے برفباری کے چلتے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اس ضمن میں اگر بارہمولہ رفیع آباد کے بالائی علاقوں کی بات کرے تو یہاں کافی برفباری دیکھنے کو ملی۔
اس دوران انتظامیہ نے برف کو ہٹانے کا کام شروع کیا۔ اس کام میں محکمہ میکانیکل اینڈ ہاسپٹل ڈویژن سنو کنٹرول روم بارہمولہ نے کافی زیادہ پیش رفت کی۔
حکام نے بتایا کہ رفیع آباد کے بالائی علاقوں میں چار سے پانچ فٹ برف دیکھنے کو ملی اور عوام کو راحت دینے کے حوالے سے ہم نے لگاتار ان دنوں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام کیا ہے۔
اس موقع پر ایگزیکٹیو انجینئر پرمیت سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ کنٹرول روم وترگام میں ہمارے پاس چار سنو مشین ہیں اور ہم نے رفیع آباد کے بالائی علاقوں میں پہلے دن سے ہی برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور اگر اس علاقے کی بات کریں تو کافی زیادہ برفباری ہوئی ہے اور ہم کافی خوش ہیں کہ ہم نے بروقت لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم عوام اور مقامی سومو ڈرائیوروں سے گزارش کرتے ہے کہ وہ اس برفباری میں گاڑیوں کو نہ چلائیں کیونکہ سڑکوں پر کافی پھسلن ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہے کہ جو بھی گاڑی ہے وہ چین لگا کر سڑکوں پر چلے کیونکہ برف باری کی وجہ سے چلنے پھرنے میں گاڑیوں کو کافی مشکلات درپیش ہیں۔
