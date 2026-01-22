ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریاستی درجہ بحالی کی تحریک کو کمزور کرنے کی کوششیں ناقابل قبول: کانگریس
رویندر شرما نے کہا کہ کانگریس جموں و کشمیر کےتمام خطوں کی وحدت سالمیت اورعلاقائی شناخت کی حامی ہے۔
Published : January 22, 2026 at 11:16 AM IST
جموں: کانگریس پارٹی نے جموں و کشمیر کو مکمل ریاستی درجہ کی بحالی کی جاری تحریک کو کمزور کرنے کے لیے بعض عناصر کی جانب سے لگائے جانے والے تقسیم پسند نعروں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے خطے کی جغرافیائی شناخت اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے جلد از جلد مکمل ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کو دہرایا ہے۔
جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر رمن بھلہ اور چیف ترجمان رویندر شرما نے کہا کہ کانگریس جموں و کشمیر کے تمام خطوں کی وحدت سالمیت اور علاقائی شناخت کی حامی ہے اور مکمل ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ اور تقسیم پسند پالیسیوں کے ذریعے ریاستی درجہ بحالی کی تحریک کو کمزور کرنے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔
رمن بھلہ نے بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے 29 ارکانِ اسمبلی اور اراکینِ پارلیمنٹ مکمل ریاستی درجہ کے معاملے پر مکمل خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں عوام نے بڑی اکثریت کے ساتھ منتخب کیا ہے، تاکہ وہ جموں و کشمیر بالخصوص جموں خطے کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے اقدامات جموں خطے کے مفادات کے خلاف ہیں۔
ورکنگ صدر نے کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود سیشن کے آغاز کے فوراً بعد ایس ایم یو ڈی آئی ایم ای جیسے اہم تعلیمی ادارے کی بندش کو نوجوانوں اور جموں کی عوام کے لیے ایک اور “تحفہ” قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ قواعد و ضوابط میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے بجائے بی جے پی حکومت نے ادارے کو مکمل طور پر بند کر دیا، جس سے عوام کو شدید نقصان پہنچا اور تقریباً 300 ملازمین کا مستقبل تاریکی میں ڈال دیا گیا۔ کانگریس نے مطالبہ کیا کہ ضروری اصلاحات کرکے فوری طور پر کالج کو دوبارہ شروع کیا جائے۔