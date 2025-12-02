ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویشنو دیوی میڈیکل کالج داخلہ تنازعہ: ہندو اکیڈمیشنز نے مسلم طلبہ کے داخلوں کا دفاع کیا، بی جے پی وفد کی مرکزی وزیر صحت سے ملاقات
BJP وفد نے ست شرما کی قیادت میں جے پی نڈا سےملاقات کی اور MBBS میں مسلم طلبہ کےداخلے کے مسئلےمیں مداخلت کا مطالبہ کیا۔
Published : December 2, 2025 at 7:10 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی/ عامر تانترے): ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلینس میں ایم بی بی ایس داخلوں کو لے کر جاری تنازع میں اس وقت نیا موڑ آگیا جب جموں کے معروف ہندو اکیڈمیشنز نے یونیورسٹی انتظامیہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ داخلے مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ مکمل طور پر میرٹ اور نیٹ کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔
69 سالہ ریٹائرڈ زونل ایجوکیشن آفیسر اور 2003 میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی جانب سے نیشنل بیسٹ ٹیچر ایوارڈ حاصل کرنے والی بملا شرما نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ طلبہ کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ نیٹ کوالیفائی کرنے والے طلبہ کا مستقبل سیاسی اور مذہبی تنازع کی نذر ہو رہا ہے۔ طلبہ نے میرٹ پر داخلہ حاصل کیا ہے اور انہیں پڑھنے کا پورا حق ہے۔
بملا شرما نے الزام لگایا کہ بی جے پی مذہبی بنیادوں پر طلبہ کو تقسیم کر رہی ہے۔ انھوں نے موجودہ احتجاج کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ طلبہ کے کیریئر کے خلاف ہے اور اسے فوری بند کیا جانا چاہیے۔
اسی طرح ریٹائرڈ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج پریڈ ڈاکٹر ہیملہ اگروال نے ای ٹی وی بھارت سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ داخلے مکمل طور پر قواعد، نیٹ اور حکومتی ضوابط کے مطابق ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کو کلاسوں میں جانے دیا جائے اور ان کا مستقبل خراب نہ کیا جائے۔
اسی دوران کشمیری ہندو سماجی کارکن اور نیشنل کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان انجینئر رشی کول نے کہا کہ تعلیم میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں داخلوں کو سیاسی رنگ دینا غلط ہے، تعلیم کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور اس معاملے کو سیاست یا مذہب کا رنگ دینا انتہائی نامناسب ہے۔
کانگریس نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے صورتحال کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔جے کے پی سی سی چیف ترجمان رویندر شرما نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ اور مرکز کی بی جے پی حکومت اس تنازع کی ذمہ دار ہے۔ جب سیٹوں کی الاٹمنٹ میں کوئی غیرقانونی کام نہیں ہوا تو پھر مذہب کا مسئلہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو اپنی غلطیوں اور ناکامیوں پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ نفرت اور سیاست کے ذریعے ماحول خراب کیا جائے۔
اسی دوران آج بھی بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، مقامی شہریوں اور شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی (SMVSS) نے کٹرہ میں زبردست احتجاج کیا اور میڈیکل کالج کو اقلیتی ادارہ قرار دینے کے ساتھ داخلہ فہرست منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔سمیتی کے کنوینر سکھویر منکوٹیا نے کہا کہ یہ ادارہ ہندو یاتریوں کے چندوں سے چل رہا ہے، اس لیے یہاں صرف ہندو طلبہ کو داخلہ ملنا چاہیے۔
بجرنگ دل صدر راکش بجرنگی نے کہا کہ جب سرکاری سطح پر چلنے والی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی اور گرو نانک دیو یونیورسٹی میں مخصوص طبقے کو ریزرویشن مل سکتا ہے تو ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں ہندو طلبہ کو 90 فیصد ریزرویشن کیوں نہیں؟
بی جے پی وفد کی مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا سے ملاقات:
دوسری جانب جموں کشمیر کے بی جے پی لیڈران شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسی لینس (SMVDIME) میں مسلم طلباء کے داخلے کے تنازعہ کو دارالحکومت دہلی تک لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بی جے پی لیڈروں کے ایک وفد نے جموں و کشمیر کے پارٹی صدر ست شرما کی قیادت میں آج مرکزی وزیر صحت اور خاندانی بہبود جے پی نڈا سے نئی دہلی میں ملاقات کی اور داخلے کے عمل کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا۔
بی جے پی ممبران پارلیمنٹ جگل کشور، غلام علی کھٹانہ اور جموں و کشمیر کے چند ممبران اسمبلی بھی اس وفد کا حصہ تھے۔
ایک بیان میں، بی جے پی کے ایک ترجمان نے کہا کہ وفد نے مرکزی وزیر صحت کو ایم بی بی ایس کی 50 نشستوں کے پہلے بیچ کے داخلے پر عقیدت مندوں اور سول سوسائٹی کے گروپوں میں پیدا ہونے والی گہری ناراضگی سے آگاہ کیا۔
ترجمان نے کہا کہ، وفد نے مرکزی وزیر کو بتایا کہ اس داخلے کے عمل پر درست اقدام کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف سماجی اور مذہبی تنظیموں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔
بی جے پی ترجمان نے مزید کہا کہ وفد نے خبردار کیا کہ اگر اس مسئلے کو فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہو سکتے ہیں، جو خطے کے پرامن ماحول کو ممکنہ طور پر بگاڑ سکتا ہے۔
بی جے پی ترجمان نے کہا کہ جے پی نڈا نے وفد کو صبر کے ساتھ سنا اور انہیں یقین دلایا کہ معاملے کی سنجیدگی سے جانچ کی جائے گی۔ "انہوں نے یقین دلایا کہ وزارت اس معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی اور نیشنل میڈیکل ایجوکیشن کے اصولوں کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے، اٹھائے گئے خدشات کو دور کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے گی۔"
ترجمان نے کہا کہ جموں و کشمیر بی جے پی لیڈروں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ مرکزی حکومت ایک منصفانہ اور قابل قبول حل کو یقینی بنانے کے لیے بروقت کارروائی کرے گی۔
