ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ایس ایم سی ملازمین کی غیر ادا شدہ تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری

ایل جی اور سی ایم پر کارکنوں نے ان کی محنت اور مشکلات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔

ایس ایم سی ملازمین کی غیر ادا شدہ تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری
ایس ایم سی ملازمین کی غیر ادا شدہ تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 9, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (جاوید احمد ڈار): سرینگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کے ملازمین نے پیر کے روز بھی اپنی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج جاری رکھا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے تنخواہیں تاخیر کا شکار ہیں جس کے باعث انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔


احتجاجی ملازمین نے بتایا کہ انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملیں، جس کی وجہ سے بہت سے کارکن گھریلو اخراجات پورے کرنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بقایا تنخواہیں فوری طور پر جاری کی جائیں اور آئندہ اس طرح کی تاخیر سے بچنے کے لیے واضح یقین دہانی کرائی جائے۔

ایس ایم سی ملازمین کی غیر ادا شدہ تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری
ایس ایم سی ملازمین کی غیر ادا شدہ تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری (Etv Bharat)


تفصیلات کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مختص فنڈز کو شہر بھر میں سرینگر میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کو اجاگر کرنے کے لیے اشتہاری ایجنسیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس دعوے نے ملازمین میں مزید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران میونسپل ملازمین کے صدر نذیر احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوے کہا کہ، تشہیر کے بجائے تنخواہوں کی ادائیگی کو ترجیح دی جانی چاہیے تھی۔

ایس ایم سی ملازمین کی غیر ادا شدہ تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری
ایس ایم سی ملازمین کی غیر ادا شدہ تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری (Etv Bharat)


انہوں نے مزید کہا کہ حکام کو بار بار نمائندگی کرنے کے باوجود تاحال کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، جس کے باعث وہ اپنا احتجاج تیز کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری طور پر پورے نہ کیے گئے تو احتجاج میں مزید شدت لائی جا سکتی ہے۔


ملازمین نے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مزید مشکلات سے بچنے کے لیے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

SMC PROTEST
SRINAGAR MUNICIPAL CORPORATION
SMC NON PAYMENT OF SALARIES
سرینگر میونسپل کارپوریشن
SMC EMPLOYEES PROTEST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.