ایس ایم سی ملازمین کی غیر ادا شدہ تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری
ایل جی اور سی ایم پر کارکنوں نے ان کی محنت اور مشکلات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 9, 2026 at 8:16 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): سرینگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کے ملازمین نے پیر کے روز بھی اپنی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج جاری رکھا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے تنخواہیں تاخیر کا شکار ہیں جس کے باعث انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔
احتجاجی ملازمین نے بتایا کہ انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملیں، جس کی وجہ سے بہت سے کارکن گھریلو اخراجات پورے کرنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بقایا تنخواہیں فوری طور پر جاری کی جائیں اور آئندہ اس طرح کی تاخیر سے بچنے کے لیے واضح یقین دہانی کرائی جائے۔
تفصیلات کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مختص فنڈز کو شہر بھر میں سرینگر میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کو اجاگر کرنے کے لیے اشتہاری ایجنسیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس دعوے نے ملازمین میں مزید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران میونسپل ملازمین کے صدر نذیر احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوے کہا کہ، تشہیر کے بجائے تنخواہوں کی ادائیگی کو ترجیح دی جانی چاہیے تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکام کو بار بار نمائندگی کرنے کے باوجود تاحال کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، جس کے باعث وہ اپنا احتجاج تیز کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری طور پر پورے نہ کیے گئے تو احتجاج میں مزید شدت لائی جا سکتی ہے۔
ملازمین نے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مزید مشکلات سے بچنے کے لیے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔
