پانچ برسوں میں کسی کو بھی درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دی: ایس ایم سی نے کیا این جی ٹی کو مطلع
امرسنگھ کالج میں درختوں کی کٹائی کے بعد این جی ٹی نے خبر کا از خود نوٹس لیتے ہوئے معاملہ درج کیا تھا۔
Published : April 22, 2026 at 1:56 PM IST
سرینگر: نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی)نے سرینگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کا جواب ریکارڈ کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے پانچ برسوں میں اس کے دائرہ اختیار میں درخت کاٹنے یا ہٹانے کی کوئی اجازت جاری نہیں کی گئی ہے۔ یہ معاملہ امر سنگھ کالج میں درختوں کی کٹائی سے جڑا ہوا ہے۔
یہ کیس نئی دہلی میں ٹریبونل کی پرنسپل بنچ کے سامنے اصل درخواست نمبر 360/2024 کے تحت زیر سماعت ہے، جو 2024 میں شائع ہونے والی ایک خبر پر ازخود نوٹس لے کر شروع کیا گیا تھا۔
عدالتی حکم کے مطابق بنچ، جس میں چیئرمین جسٹس پرکاش شریواستو، ایکسپرٹ ممبر ڈاکٹر اے سنتھیل ویل اور ڈاکٹر افروز احمد شامل ہیں، نے ریکارڈ کیا کہ "مدعا علیہ نمبر 6 اور 7 کے وکیل نے بتایا کہ جواب کل (14 اپریل) جمع کیا گیا ہے۔ دفتر کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس کا جائزہ لے کر ریکارڈ پر رکھا جائے۔" ٹریبونل نے اس معاملے کی اگلی سماعت 2 جولائی 2026 کو مقرر کی ہے۔
یہ کیس اس بنیاد پر درج کیا گیا کہ خبر کو ہی درخواست گزار مانا گیا ہے۔ مدعا علیہان میں سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ، جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری اور دیگر متعلقہ ادارے شامل ہیں۔ تازہ سماعت میں جموں و کشمیر کی جانب سے ایڈووکیٹ گوتم سنگھ پیش ہوئے جبکہ مدعا علیہ نمبر 3 کی نمائندگی ایڈووکیٹ گپتا نے کی، جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شامل ہوئے۔
سرینگر میونسپل کارپوریشن کا جواب
ایس ایم سی نے اپنے جواب میں واضح کیا کہ اس کی ٹری اتھارٹی نے مالی سال 2020-21 سے 2024-25 تک کسی بھی درخت کو کاٹنے، گرانے یا ہٹانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کارپوریشن نے مزید بتایا کہ جموں و کشمیر میونسپل کارپوریشن ایکٹ 2000 کے تحت قائم ٹری اتھارٹی نے اس عرصے میں نہ ہی کسی شخص کی اور نہ ہی سرکاری محکموں کی کسی درخواست کو منظور کیا۔
ٹریبونل میں جمع کرایا گیا حلف نامہ ایس ایم سی کمشنر فضل الحسیب نے دائر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ فراہم کردہ معلومات سرکاری ریکارڈ پر مبنی ہیں اور کوئی اہم حقیقت چھپائی نہیں گئی۔ بلدیہ نے یہ بھی بتایا کہ درخت کاٹنے کی اجازت کے لیے درخواستوں کی جانچ کے لیے ایک باقاعدہ نظام تجویز کیا گیا ہے، جس میں مخصوص فارم اور فیس کا ڈھانچہ شامل ہے۔ یہ تجویز حکومت کو بھیجی جا چکی ہے اور زیر غور ہے۔ ایس ایم سی نے کہا کہ منظوری ملتے ہی اس نظام کو نافذ کر دیا جائے گا۔
یہ کارروائی ان خدشات کے بعد شروع ہوئی جب رپورٹس میں کہا گیا کہ امر سنگھ کالج کے احاطے میں مبینہ طور پر 234 درخت کاٹے گئے۔ اس خبر کے بعد عوامی سطح پر تشویش پیدا ہوئی اور ماحولیاتی تحفظ پر جوابدہی کا مطالبہ کیا گیا۔
1913 میں قائم امر سنگھ کالج، جو تقریباً 35 ہیکٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، ماضی میں اپنی بحالی کی کوششوں کے لیے سراہا جا چکا ہے۔ اس ادارے کو 2020 میں یونیسکو ایشیا پیسیفک ایوارڈ برائے ثقافتی ورثہ تحفظ میں ایوارڈ آف میرٹ بھی دیا گیا تھا۔
