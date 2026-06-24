ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں آٹھویں محرم کا روایتی جلوس برآمد، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لگے نعرے
جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور اس دوران شرکاء نے شہدائے کربلا کی یاد میں نوحہ خوانی کی۔
Published : June 24, 2026 at 10:35 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): آٹھویں محرم الحرام کی مناسبت سے جموں وکشمیر میں تعزیہ اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے ہیں، جن میں شہر سرینگر کے گورو بازار سے سب سے بڑا جلوس عزا برآمد ہوا جو کہ بعد میں ڈلگیٹ میں پرُ امن اختتام پذیر ہوا۔گز شتہ چند برسوں کی طرح امسال بھی ایل جی کی جانب سے آٹھویں محرم کے اس ماتمی جلوس کو نکالنے کی اجازت دی گئی۔
جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور اس دوران جلوس میں سوگواروں نے غم حسینی میں ماتم ، گریہ زاری اور سینہ کوبی کی ۔ جہاں جلوس میں شرکاء نے نوحہ خوانی کر کےامام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو یاد کیا۔وہیں اس دوران ایران کے حق میں جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی بلند کئے گئے اس موقعے پر عزاداروں نے کہا کہ ہم امام حسین کے پیغام کو آگے لے جاتے ہیں ۔جو ہمیشہ انصاف اور مظلوموں کے لیے کھڑے رہیں۔
شرکاء نے کہا کہ حضرت امام حسینؓ اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں اسلام کی بقاء کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل کا معیار طے کر دیا اور کربلا ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے اور اگر ہم آج کے دن بھی یہ سبق حاصل نہیں کریں گے تو یہ مجالس پھر بے معنی ہیں۔
اس موقعے پر ایس ایس سرینگر ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی نےکہا کہ آٹھویں محرم کے جلوس کے لیے وسیع سکیورٹی، ٹریفک اور شہری انتظامات کیے گئے ہیں اس کے ہموار اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ڈرون نگرانی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرینگر پولیس نے نیم فوجی دستوں اور ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر، جلوس کے آغاز سے لے کر اختتامی مقام تک حفاظت کے معقول حفاظتی انتظامات کئے ہیں۔ تاہم انہوں نے عوام اور خاص کر جلوس کے منتظمین سے تعاون اور حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔
آئندہ 10ویں محرم کے جلوس کے بارے میں ایس ایس پی سرینگر نے کہا کہ زڈیبل کے علاقے میں مرکزی جلوس کے لیے پہلے سے ہی سیکورٹی کے جامع انتظامات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔یہ مرکزی جلوس ہے جس کے کامیاب اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہم پُرعزم ہیں۔
واضح رہے 1989 میں کشمیر میں مسلح شورش شروع ہوتے ہی اس وقت کے سابق ریاست کے گورنر جگ موہن نے 8 اور 10محرم کے تاریخی جلوس تعزیہ پرپابندی عائد کی تھی جو کہ مسلسل سال 2022 تک جاری تھی۔
آٹھویں محرم کو صرف شعیہ آبادی والے علاقوں میں ہی ذو الجناح اور ماتمی جلوس کی اجازت دی جاتی تھی۔ ایسے میں سال2023 میں تین دہائی سے زائد عرصے کے بعد 8 اور 10 محرم الحرام کے ماتمی جلوسوں پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو کہ اب چند برسوں سے دوبارہ اپنے رواریتی راستوں سے برآمد ہورہے ہیں۔ ایسے میں اس بڑے ماتمی جلوس کے پرامن انعقاد کیلئے پولیس اور ضلع انتطامیہ سرینگر کی جانب سے سکیورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے تھے۔جبکہ ٹریفک ایڈوائزی بھی جاری کی گئی۔
اس موقعے پر بی جے پی کے سنئیر رہنما اعجاز احمد نے آٹھویں محرم کے پر امن انعقاد کے لئے ایل جی، ضلع اور پولیس انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امید ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا جلوس اسی طرح احسن طریقے سے انجام پائے گا۔ انہوں نے اس وقت نہ صرف شعبہ برداری کے لوگ عزاداروں کو پانی اور مشروبات تقسیم کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بلکہ سنی براداری بھی اپنا بھر پور تعاون پیش کررہے ہیں جو کہ سنی شیعہ اتحاد اور آپسی بھائی چارے کی صدیوں پرانی روایت کی عکاسی کرتا ہے۔
ایک عزادار نے کہا کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک مشن ہے جو کہ نہ صرف شعبہ برادری بلکہ سنی براداری کو بھی آگے لے جانا ہوگا ۔جس کو بھی حسین علیہ السلام کے نقش راہ پر چلنا آئے گا اس کی نجات دنیا اور آخرت میں بھی طے ہے۔
مزید پڑھیں:آٹھویں محرم کے پیش نظر سرینگر میں ٹریفک ایڈوائزری جاری
اسلامی تاریخ میں کربلا ایک ایسا دل سوز سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا درد ہر ایک مسلمان کے دل میں اٹھتا رہے گا۔ کربلا حق و باطل کے درمیان امتیاز کی علامت ہے۔ واقعہ کربلا کو 14 صدی گزر گئی لیکن آج بھی یہ جرات و شجاعت اور اسلام کی سر بلندی کا بے مثال واقعہ زندہ و جاوید ہے۔ یہ وہ غم انگیز اور الم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا۔