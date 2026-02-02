ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ، کسانوں کو ماہرین کے مشورے کے بعد ہی کھاد و ادویات استعمال کرنے کا مشورہ
ماہرین نے باغبانوں کو مشورہ دیا کہ سکاسٹ کشمیر کی جانب سے مرتب کردہ شیڈول کے مطابق ہی باغات میں ادویات کا استعمال کیا جائے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 2, 2026 at 5:35 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : محکمہ باغبانی نے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں باغبانوں خاص کر سیب کی صنعت سے وابستہ کسانوں اور تاجرین کے لیے ایک خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جس میں زرعی یونیورسٹی (SKUAST)، کشمیر کے ماہرین نے بھی شرکت کی۔ منتظمین نے بتایا کہ تربیتی پروگرام کے انعقاد کا مقصد ’’ضلع میں باغبانی کے شعبے کو مزید مضبوط بنانا اور فیلڈ اسٹاف کو جدید باغبانی، مؤثر آرچرڈ مینجمنٹ اور جراثیم وغیرہ کے انسداد کی جدید تکنیکوں سے آگاہ کرنا تھا۔‘‘
منتظمین نے مزید بتایا کہ پروگرام میں جدید زرعی تقاضوں کے مطابق باغات کے انتظام، پودوں کی صحت، مٹی کی جانچ، متوازن کھادوں کے استعمال اور موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے طریقوں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔
چیف ہارٹیکلچر آفیسر ریاض احمد شاہ نے بتایا کہ ’’باغبانی شعبہ، ضلع پلوامہ کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے روایتی طریقوں کے بجائے سائنسی اور جدید تکنیکوں کو اپنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔‘‘ انہوں نے فیلڈ عملے پر زور دیا کہ وہ کسانوں کے ساتھ قریبی رابطہ قائم رکھیں اور حاصل شدہ تربیت کو عملی طور پر نافذ کریں تاکہ باغبانوں کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسکاسٹ (SKUAST) کشمیر کے ماہرین کی جانب سے تیار کردہ شیڈول میں مختلف اوقات پر بیماریوں اور کیڑوں کے تدارک کے لیے مخصوص ادویات تجویز کی گئی ہیں، جن پر عمل کرنے سے غیر ضروری اور نقصان دہ اسپرے سے بچا جا سکتا ہے۔ مقررہ وقت سے پہلے یا بغیر مشورے کے ادویات کا استعمال فصل، ماحول اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
چیف ہارٹیکلچر آفیسر نے باغ مالکان کو ہدایت دی کہ کسی بھی بیماری یا کیڑوں کے حملے کی صورت میں محکمہ باغبانی کے فیلڈ عملے یا قریبی باغبانی مرکز سے رابطہ کریں اور ماہرین کے مشورے سے ہی معیاری و تصدیق شدہ ادویات استعمال کریں۔
یہ بھی پڑھیں:
سیلاب کے پانچ ماہ بعد بھی کشمیر کے باغبان معاوضے کے منتظر، 2 ہزار کروڑ روپے کا نقصان، بجٹ سے امیدیں وابستہ