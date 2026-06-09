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تین روزہ قومی کانفرنس 'امینوکون 2026' کا سرینگر میں 10 جون سے انعقاد
تین روزہ کانفرنس کا باضابطہ افتتاح 10 جون کو شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر سرینگر میں ہو گا اور 13 جون کانفرنس اختتام ہوگا۔
Published : June 9, 2026 at 10:20 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ (سکمز ) کے شعبہ ہیومن جینیٹکس انڈین امیونولوجی سوسائٹی کی 53 ویں" امینوکون 2026" سالانہ قومی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے جو کہ ایک باوقار قومی تعلیمی پروگرام ہے جس میں دنیا بھر کے معروف محققین، ماہر امراضِ حیوانات اور دیگر ماہرین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔
تین روزہ کانفرنس کا باضابطہ افتتاح 10 جون کو شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر سرینگر میں ہو گا اور 13 جون کانفرنس اختتام پذیر ہوگی۔ اس کانفرنس میں ملک بھر کے ممتاز اداروں کے نامور ماہرین اور فیکلٹی ممبران شرکت کریں گے اور امیونولوجی کے میدان میں حالیہ تحقیق اور پیشرفت کے بارے میں پیشگی تجاویز پیش کریں گے۔
بیماریوں کو سمجھنے اور جدید طریقہ علاج تیار کرنے اور مریضوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے میں امیونولوجی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کردار کے پیش نظر کانفرنس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کانفرنس کے دوران منعقد ہونے والی نشستوں سے فیکلٹی ممبران، محققین، متعلقین اور طلباء کے لیے سیکھنے کے قیمتی مواقع بھی فراہم ہوگا۔
کانفرنس کے پہلے سکمز صورہ میں "فاونڈیشن کورس ان امینونولوجی "کے موضوع پر ایک پری کانفرنس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع تھا "ایک صحت مند زندگی کے لیے ہمارے مدافعتی نظام کو سمجھنا"۔ ورکشاپ میں طلبہ، اسکالرز، اور نوجوان محققین نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ اس موقعے پر متعلقہ شعبے کے ممتاز ماہرین کے ذریعے منعقدہ انٹرایکٹو سیشنز کے ذریعے امیونولوجی کے بنیادی اور ابھرتے ہوئے تصورات کے بارے میں قابل قدر بصیرت حاصل کی۔
اس موقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے سکمز صورہ کے ڈائریکٹر، پروفیسر ایم اشرف گنائی نے کہا کہ اس طرح کی تعلیمی تقریبات محققین، طلبہ اور فیکلٹی ممبران کو ماہرین کے ساتھ بات چیت کرنے اور اپنے متعلقہ شعبوں میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت سے باخبر رہنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سکمز صورہ، ایک اعلیٰ صحت کی دیکھ بھال کے ادارے اور ڈیمڈ یونیورسٹی کے طور پر تحقیق اور علم کے تبادلے پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادارہ جدت کو فروغ دینے، مشترکہ تحقیق آگے بڑھانے، سیکھنے کے مواقع کو بڑھانے اور بالآخر مریضوں کی دیکھ بھال کی خدمات کو مضبوط بنانے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سائنسی سطح کی تقریبات انعقاد بھی کرتا ہے۔ ایسے میں توقع ہے کہ یہ قومی کانفرنس شعبہ امیونولوجی ماہرین کے درمیان سائنسی مکالمے، علم کے تبادلے، اور باہمی تعاون کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے لیے ایک اہم فورم کے طور پر کام کرے گا۔
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