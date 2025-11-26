ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سکمز اسپتال نے ’وی آئی پی‘ علاج کی خبروں کو کیا مسترد

سکمز صورہ نے نوڈل افسران کی تعیناتی کا دفاع کیا ہے تاہم ’وی آئی پی‘ ریفرلز کی سختی سے تردید کی ہے۔

ا
سکمز صورہ (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 26, 2025 at 5:59 PM IST

سرینگر (پرویز الدین): شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، سکمز، نے ’وی آئی پی مریضوں کا خصوصی‘ علاج کیے جانے کے سبھی الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’اسپتال انتظامیہ کے لئے سبھی مریض یکساں ہیں۔‘‘

سکمز نے بدھ کے روز اپنے جاری کردہ بیان میں اُس حکمنامے کی وضاحت کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ’’جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر، وزیر اعلیٰ عمر عبدللہ کے دفتر یا دیگر اعلیٰ سرکاری دفاتر سے ریفر کیے جانے والے مریضوں کو بنا کسی پریشانی کے طبی خدمات کو یقینی بنانے کی خاطر شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ نے دو افسران کو بطور نوڈل افسران نامزد کیا ہے۔ ‘‘

بیان میں کہا گیا ہے کہ ’’انسٹی ٹیوٹ میں تمام مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اور تمام مریض ہمارے لیے یکساں ہیں، عام ہو یا خاص۔‘‘ انسٹی ٹیوٹ نے کہا ہے کہ ’’زیر بحث آرڈر کا تعلق حال ہی میں قائم کیے گئے میڈیکل سوشل ویلفیئر سیل سے ہے جو مریضوں کی سہولت کو بہتر خدمات میسر رکھنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اسٹاف ممبران اور نامزد نوڈل افسران کو گولڈن کارڈ اور دیگر طبی فلاحی اسکیموں کے تحت فوائد حاصل کرنے میں مستحق اور معاشی طور پر پسماندہ مریضوں کا تعاون کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔‘‘

بیان کے مطابق ’’اس ہدایت کا مقصد غریب اور ضرورت مند مریضوں کی مدد کرنا ہے، جو اکثر ان فلاحی اسکیموں سے متعلق رہنمائی کے لیے راج بھون، وزیر اعلیٰ کے دفتر یا دیگر اعلیٰ سرکاری دفاتر سے رجوع کرتے ہیں۔ اس حکم نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی مناسب سماجی بہبود کے ذرائع کے ذریعے آسانی سے کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔‘‘

سکمز نے اپنے بیان میں اس اعادہ کیا کہ وہ ’’صحت کی یکساں فراہمی، اخلاقی طریقوں اور مکمل شفافیت کے لیے پرعزم ہے۔ طبی مراکز پر عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دارانہ بحث ضروری ہے۔‘‘ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ’’انسٹی ٹیوٹ ایسے نظام کو مضبوط کرنا جاری رکھے گا جو بغیر کسی خوف کے تمام مریضوں کی طبی خدمات فراہم کرتے رہے گا۔‘‘

واضح رہے کہ چند روز قبل سکمز کی جانب سے مشتہر کیے گئے حکمنامے کی سخت تنقید کی گئی اور عوام نے ’وی آئی پی‘ کلچر کے فروغ کا الزام عائد کرتے ہوئے شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ تاہم اب انتظامیہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے تاہم نوڈل افسران کی تعیناتی کا دفاع کرتے ہوئے انہیں ’وی آئی پی‘ ریفرلز کے بجائے سبھی مریضوں کے علاج خاص کر اسکیموں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لئے تعینات کیا گیا ہے۔

