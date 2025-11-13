ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہمارے نوزائید بچے کی موت طبی غفلت شعاری سے ہوئی،والدین کا الزام
جموں وکشمیر سکمز صورہ کے ایمرجنسی میں ایک نوزائیدہ بچے کی موت کا ذمہ دار والدین ڈاکٹرس کی لاپرواہی کو قرار دے رہے ہیں۔
Published : November 13, 2025 at 7:13 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس صورہ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک نوزائید بچے کے والدین نے الزام عائد کیا کہ 18 اکتوبر کو انکے بچے کی موت ڈاکٹرں کی غفلت اور لاپرواہی سے ہوئی۔
والدین نے الزام عائد کیا کرتے ہوئے کہا کو ابتدائی طور پر 17 اکتوبر کو نورا نامی نجی اسپتال لے جایا گیا تھا ،جہاں ماہرِ اطفال مبینہ طور پر جسمانی معائنہ کرنے یا بنیادی وائٹلز کو چیک کرنے میں ناکام رہا۔ باوجود اس کے کہ بچے کی پانی کی کمی کی علامات ظاہر ہوئیں۔ ماں نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر نے بچے کا مکمل معائنہ کیے بغیر دوا تجویز کی،اس رات کے بعد بچے کی حالت مزید بگڑ گئی۔
جس کے بعد گھر والوں نے اسے سکمز صورہ کے ایمرجنسی میں لے جایا گیا ۔وہیں والدین نے دعویٰ کیا کہ طبی عملہ، بشمول آن ڈیوٹی ڈاکٹر اور نرسس نے غیر ذمہ دارانہ اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ماں نے الزام لگایا کہ اس کے بیٹے کو خون کے نمونے لینے کے لیے متعدد بار نکالا گیا، جب کہ عملے نے اس معاملے کی وجہ "سرد رگوں" کو قرار دیا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ بچے کی آکسیجن کی سطح 64 تک گر گئی لیکن ڈیوٹی ڈاکٹر نے اسے مشین کی خرابی قرار دیا۔ والدین کی بار بار کی درخواستوں کے باوجود ڈاکٹر مبینہ طور پر اس وقت تک کارروائی کرنے میں ناکام رہا جب تک کہ بچے کی حالت شدید خراب نہ ہو گئی۔ بچے کو بعد میں نوزائیدہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ ( آئی سی یو) میں منتقل کیا گیا ،جہاں اسے صبح 10 بجے کے قریب مردہ قرار دیا گیا۔
سوگوار والدین نے طبی عملے پر لاپرواہی اور بے حسی کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انصاف کی بار بار اپیلوں کے باوجود کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی تادیبی کارروائی کی ہے۔
اس کے جواب میں ڈاکٹر محمد مومن خان کی قیادت میں فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل ایسوسی ایشن (فیما) نے سکمز کے ڈائریکٹر سے اس واقعہ کی فوری تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر کوئی غفلت پائی۔ جائے گی تو اس پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔