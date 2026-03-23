ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چین کے بعد بھارت ذیباطیس کا مرکز بن گیا ہے:ڈاکٹرایم اشرف گنائی
سکمزڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی کا کہنا ہے کہ موٹاپا، طرز زندگی اور کھان پان میں تبدیلی ڈائبٹیز کے بڑھنے کی وجوہات میں شامل ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 23, 2026 at 4:23 PM IST
Updated : March 23, 2026 at 4:28 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): ملک میں ذیابیطس یا شوگر بیماری کی ہیئت تبدیل ہو گئی ہے۔ اگرچہ یہ بیماری 40 برس سے زائد عمر کے افراد میں پائی جاتی تھی لیکن اب یہ 25 برس کی عمر کے نوجوانوں کو بھی متاثر کرتی ہے اور اس میں بڑی تیزی سے نہ صرف اضافہ ہورہا ہے بلکہ اس کے خطرات بھی نوجوانوں میں بڑھ رہے ہیں۔ وہیں آبادی کے اعتبار سے ہندوستان عالمی سطح پر چین کے بعد ذیابیطس کا مرکز بن گیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار وادی کشمیر کے معروف انڈوکرنالوجسٹ اور شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے ذیابیطس میلیٹس( mellitus) پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جسم کو پٹھوں، ٹشوز اور دماغ کے تمام خلیوں کے لیے توانائی کے ذریعہ گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی وقت، خون میں گلوکوز کی سطح کو ’انسولین‘ نامی ہارمون کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، جو لبلبہ سے خارج ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے شکار افراد میں لبلبہ سے انسولین ناکافی مقدار میں خارج ہوتی ہے یا جسم کے خلیے انسولین کے خلاف مزاحم ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خون میں گلوکوز کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، جسے عام طور پر ہائی بلڈ شوگر کہا جاتا ہے۔
نوجوانوں میں بڑھ رہا ڈائبٹیز کا مرض
ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے کہا کہ ذیابیطس تاحیات رہنے والی ایسی بیماری ہے جو کہ چند برس پہلے 40 برس کی عمر کے بعد لاحق ہوتی تھی، لیکن اب نہ صرف 25 برس کے کم عمر کے نوجوان حتیٰ کہ اسکول جانے والے بچوں میں بھی یہ بیماری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مجموعی طور اگر دیکھا جائے تو ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی ذیابیطس ایک وبائی شکل اختیار کررہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آبادی چین سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور آبادی کے اعتبار سے پہلے ذیابیطس کا مرکز چین ہوا کرتا تھا لیکن اب ذیابیطس کا مرکز ہندوستان بن گیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں ذیابیطس 60 برس سے زائد عمر کے افراد میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے شوگرکا عارضہ 30 سے 40 برس کے افراد میں پایا جاتا ہے اور اس عمر کے لوگ "ملک کا اثاثہ " ہیں، یہی اثاثہ شوگر بیماری سے اثر انداز ہورہا ہے اور جتنا یہ بیماری ملک کی نوجوان آبادی کو متاثر کرے گی اتنا ہی ہماری اقتصادیات پر اثر پڑ سکتا ہے۔
کشمیر کے مقابلے جموں میں زیادہ کیسز
انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر گنائی نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام لداخ میں مجموعی طور پر 3 فیصد آبادی ذیابیطس سے متاثر ہے۔ کشمیر صوبے میں یہ لداخ سے تین گناہ ذیادہ یعنی 9 فیصد جبکہ جموں صوبے میں یہ سب سے ذیادہ 18 فیصد ہے ۔40 سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کے علاوہ یہ بیماری نوجوانوں میں بھی بڑی سے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور اربنائزیشن کے باعث ذیابیطس میں بڑی تیزی سے اضافہ درج کیا جارہا ہے۔اب نہ صرف یہ بیماری شہری آبادی تک محدود رہی ہے بلکہ گاؤں دیہات حتیٰ کہ قبائلی آبادی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ۔جس کا چند برس قبل تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا ۔
ٹائپ وَن ڈائبٹیز
انہوں نے کہا کہ "ٹائپ ون" ذیابیطس جسے نوعمر ذیابیطس یا انسولین پر منحصر ذیابیطس بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں کی ذیابیطس ایک دائمی حالت ہے جس میں لبلبہ کم انسولین پیدا کرتا ہے۔ وہیں ٹائپ ٹو ذیابیطس میں جسم انسولین کا صحیح استعمال نہیں کرتا جسے انسولین مزاحمت کہا جاتا ہے۔ شروع میں لبلبہ اس کے لیے اضافی انسولین بناتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ برقرار نہیں رہ پاتا اور خون میں گلوکوز کی معمول کو برقرار رکھنے کے لیے کافی انسولین نہیں بنا سکتا۔
ٹائپ ٹو ڈائبٹیز
ڈاکٹر گنائی نے کہا کہ نوجوانوں میں ذیابیطس سے پری ڈائبٹریز ٹائپ 2 ذیابیطس کا پیش خیمہ ہے۔ذ یابیطس سے دل کی بیماری، گردے خراب ہونے اور فالج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پری ڈائبٹیز میں خلیات کی طرف سے انسولین کے ردعمل کی کمی کی وجہ سے شوگر (گلوکوز) پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے خون میں شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے ذیابیطس کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ اس انسولین مزاحمت کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ تاہم کچھ عوامل جیسے زیادہ وزن ہونا اور غیر فعال طرز زندگی پہلے سے ذیابیطس کا باعث بن سکتے ہیں۔
پیچیدگیوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پری ڈائبٹریز کی پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہونے کا امکان ہے اور جب یہ ٹائپ 2 ڈائبٹریز کی طرف بڑھتا ہے۔ڈائبٹریز جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ بعد میں دل کی بیماری، فالج، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھنا گردے کی بیماری، اعصابی نقصان، بینائی کے مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ایم اشرف نے کہا کہ ملک سمیت جموں کشمیر میں عام طور "ٹائپ ٹو" ذیابطیس زیادہ نوجوانوں میں پائی جاتی ہے اور بچوں میں" ٹائپ ون" شوگر کی بیماری دیکھی جاتی ہے۔ ایسے میں موٹاپے کے شکار افراد اور "پی کوس" بیماری میں مبتلا نوجوان لڑکیوں میں شوگر کی بیماری ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جموں و کشمیر میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں ذیابطیس زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین مریضوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن" اسٹروجن ہارمون" اس کی اہم وجہ مانی جاتی ہے۔
طرزی زندگی اور شوگر کا عارضہ
انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں میں ذیابیطس کا ہونا طرز زندگی ،کھان پان میں تبدیلی، زیادہ سیکرین ٹائم اور ذہنی دباؤ اہم وجوہات میں شامل ہیں جبکہ خاندانی تاریخ یا جینیٹک فیکٹر بھی اس بیماری کے ہونے میں کارفرما ہے۔ وہیں زیادہ سکرین ٹائم ذہنی دباؤ بھی شوگر کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذیابیطس کا زیادہ تر انحصار جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل پر ہوتا ہے لیکن آپ صحت مند غذا اور چست طرزِ زندگی سے اپنے خون میں شکر کو مناسب سطح پر رکھ سکتے ہیں۔صحت مند خوراک کا رجحان اپنانا پہلی شرط ہے۔
