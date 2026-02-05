ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں شہد کی مکھیوں پر مبنی بائیو انٹرپرائزز کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد
تربیتی پروگرام میں وادی کے مختلف اضلاع بارہمولہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیان، سرینگر اور بڈگام سے تعلق رکھنے والے 100 شرکاء نے شرکت کی۔
Published : February 5, 2026 at 7:47 PM IST
سی ایس آئی آر ۔ آئی آئی آئی ایم فیلڈ اسٹیشن بونیرا، پلوامہ میں منعقدہ سات روزہ انٹرپرینیورشپ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام برائے شہد کی مکھیوں پر مبنی بایو انٹرپرائزز کی آج اختتامی (والڈیكٹری) نشست منعقد ہوئی، جس میں پروگرام کی مجموعی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پروگرام میں انجینئر عبدالرحیم ہیڈ برانچ لیب سی ایس آر سرینگر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شاہد رسول پرنسپل سینسٹ کے علاقے دیگر لوگوں نے شرکت کی۔
اس تربیتی پروگرام میں وادی کے مختلف اضلاع بارہمولہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیان، سرینگر اور بڈگام سے تعلق رکھنے والے 100 شرکاء نے شرکت کی۔ پروگرام کا بنیادی مقصد نوجوانوں اور کسانوں کو جدید اور سائنسی بنیادوں پر شہد کی مکھیوں کی پرورش کے حوالے سے عملی تربیت فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اس شعبے کو پائیدار ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کر سکیں۔
سات روزہ تربیت کے دوران شرکاء کو سائنسی اپیکلچر، معیاری اور تجارتی پیمانے پر شہد کی پیداوار، اپیکلچر پر مبنی ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی تیاری کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ، برانڈنگ اور ویلیو چین مینجمنٹ جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی نظری و عملی تربیت دی گئی۔ ماہرین نے جدید تکنیکوں سے آگاہ کرتے ہوئے اس شعبے میں موجود مواقع اور درپیش چیلنجز پر بھی روشنی ڈالی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اپیکلچر کم سرمائے سے شروع ہونے والا ایک منافع بخش کاروبار ہے جو دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ حاصل شدہ تربیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے خود روزگار اختیار کریں اور دیگر افراد کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں۔
یہ بھی پڑھیں: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دورۂ جموں وکشمیر، عمر عبداللہ نے بند سیاحتی مقامات کا مسئلہ اٹھانے کا دلایا یقین
آخر میں شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئیں اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ یہ تربیتی پروگرام خطے میں شہد کی مکھیوں پر مبنی بایو انٹرپرائزز کے فروغ میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔