کشمیر کے سیاحتی مقام گلمرگ میں نوجوانوں کے لیے اسکیئنگ کا انعقاد
Published : February 11, 2026 at 1:32 PM IST
گلمرگ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): مشہور و معروف سیاحتی مقام گلمرگ اپنی دلکش خوبصورتی کے لے پوری دنیا میں ایک اعلی مقام رکھتا ہے اور سال بھر ملک اور بیرونی ممالک سے سیاح لطف اندوز ہوتے ہیں اور جب ہم موسم سرما میں جب برف باری ہوتی ہے تو یہاں پر سیاحوں کا کافی بیڈ دیکھنے کو ملتی ہے اور برف کی سفید چادر نہ صرف خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہے لیکن وادی کے مختلف اضلاع سے لوگ یہاں پر اسکینگ کرنے کے لئے آتے ہے۔
اس ضمن میں سرکار اور انتظامیہ کی جانب سے اسکینگ کے کورسز میں کراہی جاتے ہے اور اگر ہم جموں کشمیر ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ سپوٹس کی بات کرے تو انہوں نے امسال نوجوانوں کے لے اسکینگ کے کورسز شروع کیے ہے۔
دراصل متعلقہ محکمہ ان نوجوانوں کو گلمرگ کے مختلف مقامات پر اسکینگ کے فن سکھاتی ہے تاکہ کل کو وہ کسی بھی مقابلہ میں اپنی شرکت کر سکے اور کھیلو انڈیا کے علاوہ ملک کے باہر میں اپنے ہنر کی نمائش کرے۔
اس موقعے پر جموں سے آئے ہوئے بچوں نے کہا کہ ہم پہلے
بار گلمرگ آئے ہے اور ہمارا شوک ہے کہ ہم برف پر سنو اسکینگ کرے کیونکہ ہم نے یہاں کے کافی ویڈو سوشل میڈیا پر دیکھئے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی نئے چیزیں یہاں پر سیکھی اور ہم کافی خوش ہے اور یہاں پر ہم کو کافی بہتر طریقے سے استعمال بھی کیا گیا۔
پروگرام سے وابستہ ایک انچارج نے کہا کہ ہم ہم گلمرگ میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو سنو اسکینگ کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں کیونکہ سال کے اس وقت کافی برف ہوتی ہے اور کافی لوگ سنو اسکینگ کو پسند کرتے پے اور اسی لیے گلمرگ اتے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پورے طریقے سے ٹریننگ دیتے ہے اور ان کو اچھی طرح سے سنو اسکینگ سکھاتے ہے۔