مجوزہ ساؤلاکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق مسائل اور خدشات پر ڈپٹی کمشنر رامبن کے ساتھ ایس جے اے سی کی ملاقات
Published : May 9, 2026 at 4:53 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) ساؤلاکوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی رامبن کے نمائندوں نے مجوزہ ساؤلاکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق مسائل اور خدشات پر ڈپٹی کمشنر رامبن کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران ایس جے اے سی نے اپنا یادداشت نامہ پیش کیا اور شفافیت، بازآبادکاری، معاوضہ، سڑک کی ترتیب، مقامی مفادات کے تحفظ، متاثرہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع، اور ضلع رامبن پر ماحولیاتی و سماجی اثرات سے متعلق اہم عوامی خدشات اُجاگر کیے۔
اس سلسلے میں کمیٹی کا ایک وفد آج ڈپٹی کمشنر رامبن سے ملاقات کی اور انہیں تحریری یادداشت پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے وفد کے خدشات کو غور سے سنا اور یقین دہانی کرائی کہ انتظامیہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور جائز مسائل کو متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ انتظامیہ نے یہ بھی یقین دلایا کہ عوامی مفادات، متاثرہ خاندانوں کے حقوق، اور مقامی باشندوں کے قانونی خدشات کو مناسب طور پر حل کیا جائے گا۔
ایس جے اے سی نے انتظامیہ کے مثبت ردِعمل کا خیرمقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ جلد از جلد عملی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ بات چیت اور باہمی رابطے کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکیں۔
کمیٹی نے مزید کہا کہ رامبن کے لوگ ترقی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ شفافیت، انصاف، منصفانہ بازآبادکاری، مناسب معاوضہ، اور مقامی باشندوں کے حقوق و مستقبل کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔
ایڈووکیٹ فیروز خان نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایس جے اے سی نے 3 مئی کو پہلے ہی انتظامیہ کو ایک یادداشت نامہ پیش کیا تھا اور آج دوبارہ وہی یادداشت پیش کی گئی تاکہ عوام کے خدشات مرکزی وزیرِ توانائی منوہر لال کھٹر، وزیرِ اعظم کے دفتر، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، معزز وزیرِ اعلیٰ، اور جموں و کشمیر کے معزز لیفٹیننٹ گورنر تک پہنچ سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر رامبن نے وفد کو تحمل سے سنا اور یقین دہانی کرائی کہ عوام کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں گے۔ ایڈووکیٹ فیروز خان نے کہا کہ رامبن کے عوام ترقی کے نام پر پہلے ہی بہت قربانیاں دے چکے ہیں اور اب انہیں مزید خاموشی سے مشکلات برداشت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایس جے اے سی حکام سے بات چیت، شفافیت، انصاف، اور بازآبادکاری، معاوضے، اور مقامی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے واضح ٹائم لائن کا مطالبہ کرتی ہے۔
انہوں نے مزید خبردار کیا کہ اگر عوام کے جائز خدشات کو مسلسل نظرانداز کیا گیا تو رامبن کے لوگ اپنی زمین، گھروں، مستقبل، اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے جمہوری انداز میں اپنی تحریک کو مزید تیز کریں گے۔