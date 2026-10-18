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ایس جے اے سی نے ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا
ایس جے اے سی نے زور دیا کہ فیصلوں کو نافذ کرنے سے قبل مقامی باشندوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔
Published : October 18, 2026 at 6:41 PM IST
رام بن: (نواز رونیال): ساولکوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی (ایس جے اے سی ) نے اتوار کے روز ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے منسلک مجوزہ سڑک کی منتقلی کے معاملے پر وضاحت طلب کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو منصفانہ معاوضہ فراہم کرنے اور اہل مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میں ترجیح دینے کا مطالبہ کیا۔
یہ مطالبات کمیٹی کی جانب سے ڈاک بنگلہ، رام بن میں منعقدہ ایک جنرل میٹنگ کے دوران پیش کیے گئے۔ میٹنگ میں اراضی کے حصول، بازآبادکاری، متاثرہ خاندانوں کی بحالی، سڑک رابطوں اور ضلع رام بن کے معاشی مفادات سے متعلق اہم امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایس جے اے سی کے صدر ایڈووکیٹ فیروز خان نے کہا کہ ساولکوٹ پروجیکٹ کے نتیجے میں ضلع رام بن کو مجموعی طور پر زیرِ آب آنے والے علاقے کے تقریباً 88 فیصد حصے کا بوجھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کی زمین، قدرتی وسائل اور لوگوں کے روزگار کے ذرائع کے تحفظ کے لیے واضح اور شفاف حفاظتی اقدامات یقینی بنانا ضروری ہے۔
انہوں نے متعلقہ حکام سے مجوزہ سڑک کی منتقلی، متبادل رابطہ سڑکوں اور متاثرہ دیہات و مقامی معاشی مراکز کے مستقبل کے بارے میں جلد وضاحت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ضلع کے رابطہ نظام اور معاشی مفادات پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں کو نافذ کرنے سے قبل مقامی باشندوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔
فیروز خان نے اراضی کے حصول، منصفانہ معاوضے، بازآبادکاری اور بحالی سے متعلق قانون حصول اراضی، بحالی اور آباد کاری ایکٹ، 2013 میں منصفانہ معاوضہ اور شفافیت کا حق پر قابلِ اطلاق صورتوں میں عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے شفاف اراضی سروے، متاثرہ املاک کی مناسب جانچ، منصفانہ معاوضے اور پروجیکٹ سے متاثرہ خاندانوں کے لیے بازآبادکاری و بحالی کا واضح لائحۂ عمل تیار کرنے پر زور دیا۔
روزگار کے مواقع کا ذکر کرتے ہوئے ایس جے اے سی صدر نے کہا کہ ضلع رام بن کے اہل اور تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو پروجیکٹ سے متعلق ملازمتوں اور معاشی سرگرمیوں میں ترجیح دی جانی چاہیے۔ ان مواقع میں تکنیکی اور غیر تکنیکی عہدوں کے علاوہ ہنرمند و غیر ہنرمند مزدوری، ٹرانسپورٹ، سامان کی فراہمی، خدمات اور اہلیت کے مطابق ٹھیکوں سے متعلق کام شامل ہیں۔
کمیٹی کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے فیروز خان نے کہا کہ ایس جے اے سی گزشتہ تقریباً ایک سال سے ضلع گیر سطح پر کام کر رہی ہے، جس کا مقصد مقامی باشندوں اور پروجیکٹ سے متاثرہ خاندانوں کے اجتماعی مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے گاؤں کی سطح پر قائم کمیٹیوں اور دیگر مقامی کوششوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ مختلف دیہات، پنچایتوں اور تحصیلوں کے لوگوں کے مطالبات کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے بااثر ٹھیکیداروں اور ذاتی مفادات کے لیے کام کرنے والے عناصر کی جانب سے مقامی باشندوں کے مبینہ استحصال پر بھی تشویش ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کے فوائد چند افراد تک محدود نہیں رہنے چاہئیں، بلکہ متاثرہ خاندانوں اور اہل مقامی نوجوانوں کو بھی ان کا جائز حق ملنا چاہیے۔
میٹنگ میں ماحولیاتی تحفظ، کھدائی سے نکلنے والے ملبے کے مناسب انتظام، آبی وسائل کے تحفظ، عوامی بنیادی ڈھانچے کی حفاظت اور پروجیکٹ سے متعلق منصوبوں کے بارے میں شفاف معلومات کی فراہمی جیسے امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
سیاسی رہنماؤں، منتخب نمائندوں، سماجی تنظیموں اور نوجوانوں سے اجتماعی طور پر کام کرنے کی اپیل کرتے ہوئے فیروز خان نے کہا کہ کمیٹی ترقیاتی کاموں کی مخالف نہیں ہے، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ ترقی کا عمل منصفانہ، شفاف اور تمام متعلقہ فریقوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے والا ہو۔
انہوں نے کہا کہ ایس جے اے سی جمہوری طریقوں سے اپنے مطالبات اٹھاتی رہے گی، جب تک ضلع رام بن کے اراضی مالکان، پروجیکٹ سے متاثرہ خاندانوں اور بے روزگار نوجوانوں کے جائز خدشات اور مطالبات کا مناسب ازالہ نہیں کیا جاتا۔