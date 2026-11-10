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بارہمولہ: تیندوے کے حملے میں چھ سالہ معصوم بچہ جاں بحق، علاقے میں کہرام
کلانترہ بارہمولہ میں معصوم بچے کو ہلاک کرنے والے تیندوے کو پکڑنے کے لیے وائلڈ لائف محکمے نے پنجرے لگا دیے۔
Published : November 10, 2026 at 7:57 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے کریری علاقے کے گاؤں کلانترہ میں ایک چھ سالہ بچے کو تیندوے نے نوچ کر ہلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق، کلانترہ میں تیندوے نے بچے پر اچانک حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بچے کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ متوفی بچے کی شناخت کلانترہ، کریری کے رہائشی محمد رمضان بھٹ کے چھ سالہ بیٹے کفایت بھٹ کے طور پر ہوئی ہے۔ جیسے ہی یہ دردناک خبر گاؤں میں پھیلی، پورے علاقے میں ماتم کی لہر دوڑ گئی اور معصوم کی موت پر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ واقعے کے بعد مقامی انتظامیہ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
اس ضمن میں محکمہ وائلڈ لائف بارہمولہ کے ایک اعلیٰ افسر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ معصوم بچہ اپنی ماں کے ساتھ باغ میں موجود تھا کہ اچانک تیندوے نے اس پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا، جو بعد میں موت کا سبب بنا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم کو فوری طور پر علاقے کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔
وائلڈ لائف افسر نے مقامی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ صبح اور شام کے اوقات میں اپنے چھوٹے بچوں کو باغات میں لے جانے سے گریز کریں اور کسی بھی جگہ اکیلے نہ جائیں، کیونکہ جنگلی جانور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بارہمولہ کے مختلف حساس مقامات پر تیندوے کو پکڑنے کے لیے پنجرے لگا دیے گئے ہیں اور محکمہ پوری طرح متحرک ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ وادی کشمیر میں ستمبر کے مہینے سے ہی سیب اور دھان کی فصل کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ خراب یا سڑے ہوئے سیب سڑکوں اور باغات کے آس پاس پھینک دیتے ہیں، جس کی بو سے بھالو اور دیگر جنگلی جانور آبادی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ایسے حملوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ مستقبل میں ایسے اندوہناک واقعات کا سدِباب کیا جا سکے۔
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