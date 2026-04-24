ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر: بنگلورو سے تعلق رکھنے والے چھ سیاح لفٹ اوور لوڈنگ کی وجہ سے زخمی ہو گئے
ہوٹل کے ایک اہلکار نے بتایا کہ، ایک سیاح کو فریکچر ہوا ہے اور اسے قریبی نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔
Published : April 24, 2026 at 12:03 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں ایک ہوٹل کی لفٹ میں اوور لوڈنگ (اضافی وزن) کی وجہ سے خرابی کے باعث بنگلورو کے چھ سیاح زخمی ہوگئے۔
حیدر پورہ میں ایریسن لگژری ہوٹل کے عہدیداروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ لفٹ میں چھ لوگوں کی گنجائش تھی لیکن اس میں 11 افراد کے داخل ہونے کے بعد اوور لوڈ ہو گئی۔ اس کے بعد لفٹ نیچے کی طرف چلی گئی، جس سے چھ افراد کو معمولی چوٹیں آئیں ہیں۔
ہوٹل کا عملہ لفٹ کے پینل کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا۔
ہوٹل کے اہلکار نے بتایا کہ "ہم نے انہیں بون اور جوائنٹ اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا۔ فسٹ ایڈ کے بعد سب کی حالت مستحکم ہے۔" ہوٹل کے اہلکار نے مزید بتایا کہ، ایک شخص زخمی ہے جس کا فریکچر ہوا ہے اور اسے قریبی نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔
لفٹ میں زخمی ہونے والے سیاحوں کی شناخت 65 سالہ ونکٹیش، 54 سالہ ڈی منگولا، 18 سالہ کشلہ، 16 سالہ پنکجا، 60 سالہ وینکٹ لکشمما اور 60 سالہ سوبھاگیہ کے طور پر کی گئی ہے۔ سبھی بنگلورو کے رہنے والے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ وہ جمعرات کو سرینگر پہنچے اور پانچ دنوں کے لیے ہوٹل بک کرایا ہے۔
یہ بھی پڑھین: