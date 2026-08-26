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پونچھ میں دلخراش سڑک حادثہ: گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی
اطلاع ملتے ہی منڈی پولیس کی ٹیم فوری طورپر جائے حادثہ پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے امدادی اور بچاؤ کارروائی شروع کی۔
Published : August 26, 2026 at 10:09 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں بدھ کی شام ایک دلخراش سڑک حادثے میں چھ افراد جاں بحق جبکہ تین دیگر زخمی ہوگئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ منڈی تحصیل کے سوکر، شیندرہ علاقے میں پیش آیا، جہاں مسافروں کو لے جانے والی ایک گاڑی گہری کھائی میں جاگری۔ پولیس حکام کے مطابق گاڑی JK20A-8702 شیندرہ سے منووالی کی جانب جارہی تھی کہ سوکر کے قریب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر گہری کھائی میں جاگری۔
اطلاع ملتے ہی منڈی پولیس کی ٹیم فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے امدادی اور بچاؤ کارروائی شروع کی۔ حادثے میں چھ افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے، جبکہ تین زخمیوں کو علاج کے لیے ضلع اسپتال پونچھ منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت شیراز احمد ولد شمس الدین، نزاکت حسین ولد محمد شریف، محمد شفیق، مسرت حسین ولد لیاقت حسین، زلفت بی زوجہ محمد امین اور محمد واحد ولد محمد رشید کے طور پر ہوئی ہے۔
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تمام متوفین سوکر، شیندرہ کے رہائشی بتائے گئے ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی شناخت محمد امین، ارشاد احمد اور طاہر احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ تینوں کو ضلع اسپتال پونچھ میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے حادثے کے سلسلے میں مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی ہیں۔