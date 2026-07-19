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پونچھ ، راجوری میں موسلا دھار بارشوں سے تباہی، آٹھ افراد ہلاک، سی ایم اور ایل جی کی امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت
دریں اثناء، صورت حال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنا دہلی دورہ بیچ میں چھوڑ کر جموں کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔
Published : July 19, 2026 at 11:09 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں خطے کے سرحدی اضلاع راجوری اور پونچھ میں اتوار کی صبح ہونے والی موسلا دھار بارش اور مختلف مقامات پر آنے والے اچانک سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے نتیجے میں پونچھ اور راجوری میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
سرنکوٹ میں مکان کے ملبے میں آٹھ افراد دب گئے
پونچھ سے بڑی تعداد میں اموات کی خبر ہے جہاں سرنکوٹ میں ایک مکان منہدم ہونے کی وجہ سے ملبے میں آٹھ افراد دب گئے۔ ان میں سے دو کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، باقی کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پونچھ ضلع سے اب تک مجموعی طور پر سات افراد اور راجوری ضلع سے ایک خاتون کی موت کی اطلاع ہے جب کہ متعدد افراد زخمی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ خطے میں تشویشناک حالات کے پیش نظر مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
راجوری ندی کا پانی آبادی میں داخل
وہیں سیلاب کی وجہ سے درجنوں مکانات، دکانیں، گاڑیاں اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ کئی علاقوں میں خاندان اور مزدور پھنس گئے ہیں۔ انتظامیہ، پولیس، ایس ڈی آر ایف، فوج اور مقامی رضاکاروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر ریسکیو اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
راجوری قصبے کی بیلا کالونی میں راجوری ندی طغیانی کے باعث آبادی میں داخل ہوگئی، جس سے پورا علاقہ زیر آب آگیا۔ بیلا بس اسٹینڈ پر کھڑی متعدد گاڑیاں تیز سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، جب کہ کئی کاروباری اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ اطلاعات کے مطابق بیلا کالونی میں متعدد مکانات پانی میں گھر گئے اور کئی خاندان اندر محصور ہو گئے۔ علاقے میں مویشیوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
منجاکوٹ تحصیل بادل پھٹنے کا واقعہ
ادھر تھنہ منڈی سب ڈویژن کے چرونگ، راجدھانی اور بہروٹ علاقوں میں بھی اچانک سیلاب نے شدید تباہی مچا دی۔ بہروٹ میں ایک کرشر یونٹ پر کام کرنے والے کئی مزدور سیلاب میں پھنس گئے، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں کارروائی میں مصروف ہیں۔
اسی دوران منجاکوٹ تحصیل کے کوٹلی کلابان اور گولیناری علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد آنے والے سیلاب نے مقامی قبرستان کو مکمل طور پر بہا دیا، جس سے متعدد قبریں تباہ ہو گئیں۔ اس واقعے پر مقامی آبادی نے شدید دکھ اور تشویش کا اظہار کیا
پونچھ میں پانچ افراد ہلاک
بارشوں اور سلاب سے متعلق مختلف واقعات میں پانچ افراد کی موت کی خبر ہے۔ پونچھ ضلع میں بھی بارش تباہی کا سبب بنی حویلی تحصیل کے نونابندی علاقے میں ایک کچا مکان منہدم ہونے سے ایک خاتون جاں بحق ہوگئیں، جب کہ اسی خاندان کے تین دیگر افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ضلع اسپتال پونچھ منتقل کیا گیا ہے اور ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔
دوسری جانب سرنکوٹ کے مرہہ علاقے میں ایک خاتون اچانک سیلاب کی زد میں آکر جاں بحق ہو گئیں۔ بعد ازاں سرنکوٹ اسپتال میں چار لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئیں۔ بلاک میڈیکل آفیسر سرنکوٹ ڈاکٹر محمد یوسف چودھری نے چار اموات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مزید جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے، تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق کا انتظار ہے۔ ایک اور افسوسناک واقعے میں پونچھ حویلی علاقے میں بھی ایک شخص کی موت واقع ہوئی مقامی لوگوں کے مطابق سال 1992 کے بعد سرنکوٹ میں یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔
محکمہ موسمیات نے ایک روز قبل ہی جموں خطے میں شدید سے انتہائی شدید بارش اور اچانک سیلاب آنے کا الرٹ جاری کیا تھا، جس کے بعد انتظامیہ کو پیشگی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
صورت حال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں: وزیر اعلیٰ
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے راجوری میں آئے تباہ کن سیلاب پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صبح سے صورت حال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کے دفتر کے مطابق وزیر اعلیٰ مقامی عوامی نمائندوں اور ضلعی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے اور راحتی کارروائیوں کو مؤثر بنایا جا سکے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔
صورت حال کا جائزہ لینے کیلئے عمر عبداللہ دہلی سے جموں روانہ
وزیر اعلیٰ نے بعد ازاں اعلان کیا کہ وہ دہلی سے آج دوپہر جموں روانہ ہوں گے تاکہ بارش اور سیلاب سے پیدا شدہ صورت حال کا خود جائزہ لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور تمام متعلقہ اداروں کو ریسکیو، راحت اور بازآبادکاری کے کام میں پوری طرح متحرک رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی جموں روانگی کے باوجود نیشنل کانفرنس کی ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر دہلی میں مجوزہ احتجاجی مظاہرہ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت میں طے شدہ پروگرام کے مطابق منعقد ہوگا۔
ایل جی کی ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی راجوری اور پونچھ کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سینئر حکام سے بات کی ہے اور سول انتظامیہ، پولیس، فوج، ایس ڈی آر ایف اور مقامی رضاکار متاثرہ علاقوں میں جنگی بنیادوں پر ریسکیو کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے جب کہ تمام محکموں کو فوری امداد اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر توجہ دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔
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لیفٹیننٹ گورنر نے راجوری، حویلی اور سرنکوٹ میں جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی اور حکام کو ہدایت دی کہ تمام متاثرہ خاندانوں کو فوری مالی و امدادی سہولتیں فراہم کی جائیں، جب کہ ہنگامی ٹیمیں ہر ممکن صورت حال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔
انتظامیہ نے نشیبی علاقوں اور ندی نالوں کے کنارے رہنے والے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی ہنگامی صورت حال میں فوری طور پر متعلقہ حکام سے رابطہ کریں۔ دوسری جانب ریسکیو اور راحتی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں جب کہ نقصانات کا حتمی تخمینہ لگانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔
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