ETV Bharat / jammu-and-kashmir
2019 کے بعد جموں و کشمیر میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے: محبوب مفتی
محبوبہ مفتی نے کہاکہ ہماری سرکار نے مرکز سے بی جے پی لیڈروں کو سید علی شاہ گیلانی سے ملنے پر مجبور کیا تھا۔
Published : April 16, 2026 at 6:52 PM IST
بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلہ میں اج پی ڈی پی کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران جموں کشمیر کی سابقہ وزیر اعلی محبوبہ مفتی کے علاوہ پارٹی سے وابستہ ورکرز کے علاوہ دیگر لوگوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران محبوبہ مفتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اج میں نے عوام کے ساتھ ملاقات کی اور اس کا مقصد تھا کہ جو 2019 کے بعد جموں کشمیر میں صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تھا تو میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں لوگوں کے مسئلے و مسائل حل کروں لیکن صورتحال زمینی سطح پر الگ تھی اور جب میں نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل بہتر کروں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تو ہماری سرکار نے مرکز سے بی جے پی لیڈروں کو سید علی شاہ گیلانی سے ملنے پر مجبور کیا اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم کشمیر مسلے کو حل کرے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی مسلے کا حل بندوک نہیں ہے اور اگر ہم اس وقت کی بات کرے تو سرکار کو کسی بھی حالت میں نوجوانوں کے سات بات کرنی ہے۔ موصوف نے کہا کہ جب ہماری سرکار تھی تو ہم نے سرینگر مظفرآباد سڑک کو تجارت کے لئے کھولا تھا لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی بند کیا گیا لیکن ایک وقت آئے گا جن بجارت کو شروع کرنے کی ضرورت پڑے گی۔