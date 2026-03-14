ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایس آئی ٹی نیشنل کانگرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرے گی
جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ گریٹر کیلاش میں شادی کی تقریب کے دوران قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔
By PTI
Published : March 14, 2026 at 10:44 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر پولیس نے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ پر حالیہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی ہے، حکام نے ہفتہ کو جانکاری دی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) جموں زون، بھیم سین ٹوٹی نے کیس کی "سنجیدگی اور حساسیت" کو دیکھتے ہوئے، جموں۔سامبا۔کٹھوعہ رینج کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس کی نگرانی میں ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔
بدھ کی رات سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ اس وقت حملے میں بال بال بچ گئے جب ایک بندوق بردار پیچھے سے ان کے پاس آیا اور انہیں گولی مار دی جب وہ گریٹر کیلاش علاقے کے رائل پارک بینکویٹ ہال میں شادی کی تقریب سے نکل رہے تھے۔
ملزم 63 سالہ کمل سنگھ جموں کا رہائشی تھا۔ اس کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے پاس سے واردات میں استعمال ہونے والا ریوالور بھی برآمد کیا گیا ہے۔
آئی جی پی نے 12 مارچ کو جاری کردہ اپنے حکم میں کہا "11 مارچ رات 10 بجے کے قریب جب فاروق عبداللہ شادی کے مقام سے نکل رہے تھے تو ایک شخص نے ریوالور نکال کر ان پر بہت قریب سے گولی چلانے کی کوشش کی تاہم فاروق عبداللہ کے ساتھ تعینات پولیس اہلکاروں کی بروقت کارروائی سے اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن گنگیال جموں میں بی این ایس کی دفعہ 109 اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 3/25 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ایس آئی ٹی کے ارکان میں سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنجے شرما، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ہیڈ کوارٹر، جموں) ارشاد حسین راتھر، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اروند کمار سمبیال اور انسپکٹر سوروپ سنگھ، پرمجیت سنگھ، سنجیو چب اور شارق مجید شامل ہیں۔
حکم میں کہا گیا ہے کہ "ایس آئی ٹی کو قانونی ٹائم لائنز کی پابندی کرتے ہوئے، تیزی سے اور مکمل طور پر تفتیش مکمل کرنی چاہیے۔"
