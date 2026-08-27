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کشتواڑ نابالغ لڑکی عصمت دری اور موت کا معاملہ: ایس آئی ٹی نے مزید تین کو گرفتار کیا
اس سے قبل اس معاملے میں دو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ اس طرح کل گرفتاریوں کی تعداد پانچ ہوگئی ہے۔
By PTI
Published : August 27, 2026 at 7:52 AM IST
جموں: پولیس نے بدھ کو جانکاری دی کہ جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں ایک 15 سالہ قبائلی لڑکی کی عصمت دری اور موت کی تحقیقات کرنے والی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) نے مزید تین افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں محکمہ صحت کا یومیہ اجرت پر کام کرنے والا کارکن بھی شامل ہے۔ اس پر عصمت دری کو چھپانے اور نابالغ کے اسقاط حمل کی سازش میں کردار ادا کرنے کا الزام ہے۔ ان گرفتاریوں کے ساتھ کیس میں گرفتار کیے گئے ملزمین کی کل تعداد پانچ ہو گئی ہے۔
گرفتار افراد میں سرکاری اسکول کا ٹیچر (مرکزی ملزم ) اور اس کا بھائی بھی شامل ہے۔ دونوں کو 20 اگست کو نابالغ کی موت کے ایک دن بعد گرفتار کیا گیا تھا۔
کشتواڑ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) نریش سنگھ کے مطابق تازہ گرفتاریوں میں تین افراد شامل ہیں جن میں محمد اسحاق اور ریاض احمد شیخ شامل ہیں۔ اسحاق کشتواڑ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں صفائی ورکر (ڈیلی ویجر) کے طور پر کام کرتا ہے۔
اہلکار نے بتایا کہ ٹیچر نے گزشتہ چند مہینوں میں مبینہ طور پر 15 سالہ لڑکی کے ساتھ متعدد بار عصمت دری کی، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوگئی۔
چھترو پولیس اسٹیشن کو گزشتہ جمعرات کو نابالغ کی مشتبہ موت کی اطلاع ملی تھی۔ چونکہ ابتدائی طور پر کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی تھی، اس لیے موت کے ارد گرد کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے تفتیشی کارروائی شروع کی گئی۔
سنگھ نے کہا، "تحقیقات کے دوران، ایسے شواہد سامنے آئے جو قابل شناخت جرم کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے بعد معاملے کو چترو پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ایف آئی آر بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کے سیکشنز کے تحت درج کی گئی ہے جو عصمت دری اور اسقاط حمل کی وجہ سے ہونے والی موت جیسے جرائم سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (پی او سی ایس او) ایکٹ کے تحت درج کی گئی ہے۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل (مظالم کی روک تھام) ایکٹ کی دفعات بھی شامل کی گئیں۔
معاملے کی سنگینی اور حساسیت کو دیکھتے ہوئے کشتواڑ کے ایڈیشنل ایس پی پردیپ سنگھ کی نگرانی میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی گئی۔ اس ٹیم میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) نتیش شرما، چھترو کے ایس ایچ او انسپکٹر رشی کمار اور دیگر افسران شامل ہیں۔ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کیس کے تمام پہلوؤں کی مکمل، سائنسی اور وقتی جانچ کریں۔ تحقیقات کے دوران اکٹھے کیے گئے شواہد میں سرکاری ٹیچر ملوث پایا گیا، جس پر یہ الزام بھی شامل ہے کہ اس نے کئی بار نابالغ کا جنسی استحصال کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوئی۔
سنگھ نے انکشاف کیا کہ تفتیش میں اس سازش کا بھی پردہ فاش ہوا جس میں مبینہ طور پر ملزم نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسقاط حمل کے لیے دوائیاں دی تھیں۔
اہلکار نے بتایا کہ نابالغ کو ابتدائی طور پر چھترو کے پبلک ہیلتھ سنٹر میں علاج کے لیے لے جایا گیا اور بعد میں ملزم اور دیگر اسے کشتواڑ کے ضلع اسپتال لے گئے۔ اس میں مبینہ طور پر اسپتال میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والا صفائی کارکن بھی شامل تھا۔
اس نے اسپتال میں متاثرہ کے علاج کی تصدیق کی اور بتایا کہ اسپتال میں متاثرہ کا الٹراساؤنڈ معائنہ کرایا گیا۔
ایس ایس پی نے بتایا کہ صفائی کارکن کو اسحاق اور شیخ نامی افراد کے ساتھ مجرمانہ سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید شواہد سامنے آنے پر مزید گرفتاریاں کی جائیں گی۔
سنگھ نے کہا، "تفتیش ایک منصفانہ، پیشہ ورانہ اور سائنسی انداز میں شواہد کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ کیس کے ہر پہلو کی باریک بینی سے چھان بین کی جا رہی ہے، اور جو بھی ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔"
دریں اثنا، کشتواڑ جامع مسجد کے مقامی امام نے جمعرات کو کشتواڑ ضلع میں مکمل بند کی کال دی ہے۔ انہوں نے معاملے کی مکمل تحقیقات اور ملوث تمام افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
بند کی اس کال کو وکلاء گروپوں اور ہندو مذہبی تنظیموں سمیت مختلف تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔
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